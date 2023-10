Muere Matthew Perry, Chandler en 'Friends', ahogado en un jacuzzi

Las autoridades no han hallado "señales de ningún hecho delictivo" en la casa del actor, que tenía 54 años

El actor Matthew Perry, conocido por interpretar a Chandler Bing en la popular serie 'Friends', falleció este sábado a los 54 años, adelantaron varios medios estadounidenses.

El periódico 'Los Angeles Times' señala, citando a fuentes policiales, que Perry fue encontrado muerto en un jacuzzi en su casa de Los Ángeles.

Las autoridades acudieron a su domicilio sobre las 16:00 hora local (23:00 GMT) y allí lo encontraron inconsciente, señala el diario. "No había señales de ningún hecho delictivo", añade el periódico, que afirma que el Departamento de Policía de Los Ángeles encargado de "robos y homicidios" está investigando la muerte.

Por su parte, Warner Bros. Television dijo en un comunicado que el estudio encargado de 'Friends' estaba "devastado" tras enterarse de la muerte de Perry. "Nuestro corazón está con su familia, sus seres queridos y todos sus fans", dijo en Warner Bros. Television en X (antes Twitter).

