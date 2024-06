Rüdiger la lía con Alemania: ¡A punto de llegar a las manos con Füllkrug!

Aún no ha arrancado la Eurocopa y ya empiezan los primeros problemas para algunas selecciones. Como en el caso de Alemania. Y es que en el entrenamiento de hoy de preparación para el primer duelo ante Escocia, Rüdiger y Füllkrug han estado a punto de llegar a las manos después de una entrada del central del Real Madrid que no ha gustado para nada al potente delantero del Dortmund.

Ha gustado tan poco que, según el 'Bild', el '9' se ha girado de inmediato a pedir explicaciones y ambos se han empezado a empujar. Sin embargo, finalmente la sangre no ha llegado al río y algunos compañeros y miembros del staff técnico han logrado separarlos para evitar males mayores. Füllkrug estaba cansado de los empujones y la forma de agarrar empleada por su compañero en el uno contra uno y se lo ha hecho saber.

Trabajo aparte para calmar los ánimos

Después de recibir la dura entrada de Rüdiger, el delantero del Dortmund ha mirado a Mads Buttgereit, miembro del staff y que llevaba el silbato durante el partidillo, y le ha chillado: "Pita algo ya". Después, ha venido el rifirrafe entre los dos futbolistas.

Tras el suceso, y después de cerciorarse de que ambos jugadores ya no iban a seguir con la discusión, Antonio Rüdiger, junto al preparador físico, se ha puesto a hacer trabajo específico y carrera contínua para lograr calmar los ánimos. Primer enfrentamiento que, por suerte para Nagelsmann, ha terminado en nada.

Se trata de dos futbolistas que están llamados a ser importantes en esta Eurocopa para Alemania. El central del Real Madrid debe ser el gran faro defensivo del equipo, mientras que Füllkrug, que no parte como delantero centro titular, sí podría tener muchos minutos en las segundas partes. Alemania no parte con un '9' en su once titular y eso puede hacer que el del Borussia Dortmund tenga mucho protagonismo.