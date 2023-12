Es el mejor sumiller de España y tiene claro cuáles son sus vinos favoritos

En la apasionante y compleja cultura del vino, la figura del sumiller desempeña un papel fundamental, guiando a los amantes de esta bebida a través de experiencias sensoriales únicas. En el corazón de la escena vinícola española se encuentra Raúl Miguel Revilla, distinguido como el Mejor Sumiller de España.

Su destreza y conocimiento han conquistado paladares, y su agudo sentido del gusto le ha permitido discernir entre los tesoros asequibles y las joyas más exclusivas de las bodegas.

La opinión del mejor sumiller de España acerca del mejor vino en 2023

Su nombre es Raúl Miguel Revilla y fue galardonado con el Premio Nacional de Gastronomía 2023 a mejor sumiller de España. Gracias a un artículo de la revista Esquire, podemos conocer cuáles son sus vinos favoritos, tanto los más caros como los más baratos.

Si Raúl Miguel Revilla tuviera que beber un solo vino el resto de su vida, bebería un vino de Ribera del Duero . Precisamente, lo mejor que ha bebido en el último mes es el Villálvaro de la bodega Bardos .

En el caso de los vinos baratos de supermercados , lo tiene claro: " sí es posible beber buen vino a un precio razonable, no todo el mundo tiene el bolsillo para los grandes ".

, lo tiene claro: " ". Centrándose en la relación calidad-precio, afirma que casi todas las denominaciones de origen son aptas, destacando los vinos blancos de Rueda, los albariños de Rias Baixas o los Rioja.

De esta entrevista, lo más interesante que extraemos de las palabras del mejor sumiller de España es el descubrimiento que realiza: un vino que es espectacular y cuesta menos de 50 euros. "De Dominio de Basconcillos, Viña Magna. Me gusta muchísimo la crianza de este Ribera del Duero. El XR de Marqués de Riscal, los godellos como Louro, que me parece un gran vino, y por mencionar otro blanco, el albariño DO Ferreiro de Gerardo Méndez", concluye el experto.