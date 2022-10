Uno de los mejores vinos de España, a un precio muy competitivo en Lidl

LIDL es una cadena de supermercados que dispone de vinos por menos de 5 euros Coto de Ibedo cuesta 3,99 euros la botella, y es uno de los mejores de España

LIDL es uno de los supermercados más económicos de España, y es que la cadena alemana apuesta siempre por ofrecer variedad de productos, a precios muy bajos. Un buen ejemplo lo encontramos en la bodega disponible en sus estanterías: a diferencia de otras tiendas en las que comprar una botella de bueno vino sale por un ojo de la cara, en LIDL encontrarás algunas de las mejores marcas, a un coste irrisorio.

Coto de Ibedo, uno de los mejores vinos de España, por menos de 4 euros en LIDL

Este vino blanco cuya D.O (Denominación de Origen) es Ribeiro es cosecha de 2020, y la crítica especializada lo ha descrito como uno de los mejores vinos de España: no importa su juventud, porque se trata de un vino agradable al gusto y muy equilibrado en aromas. Destacamos sus notas frutales gracias a los 3 tipos de uva utilizados en su elaboración, combinadas con la acidez propia de esta D.O.

¿Lo mejor de todo? Cuesta tan solo 3,99 euros la botella, por lo que puedes tener un muy buen vino blanco para acompañar a tus platos, sin gastarte un auténtico dineral. Y ojo, porque los mejores sumiller de España aseguran que muchos de los vinos que encuentras en Lidl por menos de 5 euros, son vinos de muy buena calidad.