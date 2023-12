Se filtra el nombre de la actriz que rechazó ser Vicenta en 'Aquí no hay quien viva'

'Aquí no hay quien viva' es una de las series más míticas y que marcó a un gran número de espectadores. Hace 20 años que se emitió por primera vez, y a día de hoy sigue teniendo audiencia a través del streaming. ¿Quién no recuerda la calle Desengaño 21 o el conocido presidente de la comunidad Juan Cuesta, interpretado por José Luis Gil?

'ANHQV' fue emitida por Antena 3 entre 2003 y 2006. Cuenta con seis temporadas y un total de 92 episodios. Algunos protagonistas fueron Fernando Tejero, que interpretaba al portero Emilio; Loles León, que hizo el papel de Paloma Cuesta; María Adánez, que la conocían como 'la pija' o Luis Merlo, que interpretaba a Mauri; entre otros muchos.

Gemma Cuervo, hacía el papel de Vicenta en la serie, la hermana de Marisa Benito. Ambas vivían en el 1ºA aunque eran polos opuestos. Vicenta era una anciana cargada de bondad, pero con poca inteligencia, que se dejaba llevar por los demás. Además, no perdía la esperanza de encontrar al amor de su vida, ya que nunca había tenido una relación romántica con nadie.

Ahora, Fórmula TV ha asegurado que la actriz que fue escogida para ocupar el papel de Vicenta fue María Asquerino. La intérprete falleció en el año 2013, aunque se le vio en películas como 'El Sótano', 'Fuera de Juego' o 'El Mar y el tiempo', entre otras.

María Asquerino / EFE

Asquerino participó en los primeros ensayos, incluso hizo la lectura preliminar del guion de 'Érase una mudanza', el piloto de la serie. A partir de ahí, la actriz no quiso formar parte del elenco de la ficción.

Según han informado algunos productores de 'Aquí no hay quien viva', María preguntaba si "se trataba de una broma o de una cámara oculta". Además, el guionista Alberto Caballero ha asegurado que la actriz no quería participar en la serie: "Decía: 'Yo no quiero estar aquí'. Iba a hacer el papel de Gemma Cuervo, pero no le apetecía".