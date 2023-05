Este es el famoso actor que estuvo muy cerca de ser Juan Cuesta en 'Aquí no hay quien viva'

Rechazó la posibilidad de ser Juan Cuesta en 'Aquí no hay quien viva' "He dicho que no a ser el señor Cuesta"

Si bien el éxito cosechado por 'La que se avecina' durante todos estos años es innegable, evidentemente, muchos de nosotros seguimos guardando un especial cariño por lo que fue el inicio de la serie que se emite a través de Mediaset. Exacto, hablamos de 'Aquí no hay quien viva', que para muchos sigue siendo la mejor de las dos series, algo que es muy extendido entre los espectadores. La serie que se emitió en Antena 3 antes de que Mediaset adquiriera los derechos de la propia producción, sin lugar a dudas, nos dejó con un gran abanico de personajes a los que se les cogió mucho cariño y a día de hoy siguen siendo recordados.

Uno de esos personajes, como no podía ser de otra manera, es Juan Cuesta, a quien le dio vida el más que reconocido y querido José Luis Gil, el también Enrique Pastor de 'La que se avecina'. Ahora bien, como hemos podido saber recientemente, la historia pudo haber sido muy distinta, ya que parece que Pablo Carbonell rechazó el papel de Juan Cuesta en 'Aquí no hay quien viva'. Por suerte, el desempeño que hizo José Luis fue encomiable, incluso llegó a ganar en 2006 el premio a mejor actor protagonista de televisión que otorga la Unión de Actores y Actrices.

“He dicho que no a ser el señor Cuesta. Me llegó la oferta de hacer al señor Cuesta. Leí el capítulo y el guion, pero es que... Me podría haber parecido bien o mal, pero es que yo iba a dirigir Atún y chocolate”, ha explicado Pablo Carbonell en el podcast 'Errar es de sabios'. Dicha película fue dirigida y protagonizada por él mismo y se estreno en 2004, tan solo unos meses después de que lo hiciera 'Aquí no hay quien viva' en Antena 3. Eso sí, con la cinta no le fue mal, pues recibió el premio a mejor actor en el Festival de Málaga.

“Estaba en Zahara, iba a rodar en Zahara, no me tenía que ir de Zahara”, añadió Carbonell, que defendió que no habría “podido caminar por la calle” si hubiera hecho de Juan Cuesta. “Yo sabía que eso iba a petar y dije: ‘No, quiero hacer mi película. Quiero dirigir y quiero dirigir cine”, sentenció.

Tras todo eso, cabe mencionar que Pablo Carbonell compartió escenas más adelante con el propio José Luis Gil en 'La que se avecina', donde el que rechazó ser Juan Cuesta dio vida a un prestigioso chef que llega a las cocinas del bar de Enrique Pastor, el personaje ya mencionado al que da vida el propio José Luis.