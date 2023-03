Blooming, Palestino y Tolima pasan a la fase de grupos

Los bolivianos destrozaron 6-0 al Palmaflor para ganarse el acceso a la siguiente etapa Los chilenos eliminaron con un 0-1 al Cobresal y los colombianos dejaron fuera a Junior ganándoles 1-0

El colombiano José Sinisterra anotó un triplete en la goleada del Blooming por 6-0 ante el Palmaflor, con lo que el equipo de Santa Cruz accedió a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, en el segundo duelo que enfrentó a equipos bolivianos. El colombiano de 24 años anotó en los minutos 15, 38 y 50 mientras que amplió la cuenta el uruguayo Gastón Rodríguez en el 45 y el 52. El brasileño Leonardo Fenga puso el sexto en el minuto 79 para la Academia cruceña que ofició de local en el estadio Ramón 'Tahuichi' Aguilera.

Los locales comenzaron el partido con cautela y cedieron el control del campo al Palmaflor, que no pudo alinear al ex Boca Juniors Júnior Benítez para este duelo. En el minuto 2, el juez ecuatoriano Augusto Aragón anuló un gol del Palmaflor por un fuera de juego confirmado por el VAR. Sin embargo, el primer golpe de los dirigidos por el entrenador argentino Carlos Bustos llegó gracias a un rápido contraataque que finalizó eficazmente Sinisterra.

El contragolpe y la velocidad fueron las armas que el Blooming utilizó para que Sinisterra, de nuevo, y Rodríguez ampliaran la diferencia en los últimos minutos del primer tiempo.

En el segundo tiempo, el equipo del también argentino Claudio Brizuela, repitió el guion y buscó con poca efectividad conseguir el descuento, pero le faltó profundidad. Los errores del Palmaflor en la mitad del campo generaron dos contragolpes letales que eficazmente finalizaron Sinisterra y Rodríguez para extender la goleada.

Palmaflor, equipo que es presidido por el exmandatario de Bolivia Evo Morales, intentó generar peligro pero en ese intento aflojó la marca en su defensa. En el minuto 79, Fenga, que había entrado poco antes, puso el 6-0 final favorable a la Academia de Santa Cruz, que consiguió su primera victoria en el año.

Dávila da el pase al Palestino

Con un gol de Misael Dávila, el Palestino venció este jueves por 0-1 al Cobresal, en duelo de equipos chilenos, y se clasificó a la fase de grupos. El tanto que le dio el triunfo al Palestino nació de una genialidad de Marcelo Salas y Misael Dávila, en un partido parejo y sin mayores emociones.

En el estadio El Teniente de Rancagua, con apenas dos mil personas en las gradas, 'árabes' y 'mineros' jugaron sin profundidad, muy planos y crearon pocas ocasiones de gol. Sin embargo, Salas se las ingenió para marcar diferencia. Recibió solo una pelota en tres cuartos de campo, levantó la cabeza y filtró un balón entre los centrales que Dávila aprovechó en el minuto 28, al primer toque, para poner a su equipo 0-1 arriba.

A partir de ahí Palestino profundizó en las señas de identidad que le ha inculcado su entrenador, Pablo 'el Vitamina' Sánchez: solidez defensiva en torno a Agustín Farías y juego en largo, sin apenas transición ni toque y en busca de golpear al contrataque. Para ello entró en la segunda parte Bruno Baticciotto, uno de esos jugadores de gran calidad técnica, inteligente entre líneas, que poco gustan en el fútbol chileno, donde prevalece el físico. Pero fue Cobresal el que tuvo las mejores ocasiones para empatar, aunque se topó con la figura del portero Marco Rigamontti, que con tres grandes intervenciones cerró su portería y dio a Palestino el pase a la fase de grupos que, además del prestigio deportivo, le concede 900.000 dólares para sus estrechas arcas.

Tolima vence a Junior

Con un gol del lateral Junior Hernández, el Deportes Tolima venció por 1-0 en Ibagué a Junior, con lo que se clasificó a la fase de grupos en una de las eliminatorias de equipos colombianos. Más rápido de lo esperado los tolimenses lograron la ventaja a través de un potente zurdazo de Hernández, que dejó sin opción al meta uruguayo Sebastián Viera, quien vio caer su marco a los 7 minutos de un juego trabado y por momentos lento. Los dirigidos por Hernán Torres lograron borrar de la mente los malos resultados de la liga local y montaron una estrategia ganadora basados en Juan David Ríos, el venezolano Eduardo Sosa, el uruguayo Facundo Boné y Hernández.

Junior, por el contrario, vivía momentos de zozobra y no lograba sacar de ningún lado la sapiencia de Juan Fernando Quintero, Carlos Bacca o Luis Sandoval. El Vinotinto y Oro pudo aumentar la ventaja pero Viera salvó un remate del defensa Julián Quiñones, que cada vez que puede pasa al ataque.

Necesitado de mejorar el panorama el técnico Arturo Reyes envió al campo al venezolano "Luis 'Cariaco' González y a Didier Moreno, movimientos que no le dieron mayores resultados porque Deportes Tolima controlaba todos los intentos del adversario. Junior tampoco pudo igualar a través de los cobros de tiro libre de Quintero, un especialista, que esta vez no atinó a meterla en la portería rival. Despues, 'Cariaco' González tuvo la más clara oportunidad para su equipo pero el meta William Cuesta le cerró su portería con una buena parada.

La parte final fue dominada en muchos pasajes por Junior que, sin embargo, no pudo traducir en goles unas veces por las paradas de Cuesta y otras porque sus delanteros no estuvieron certeros. Entre intentos y lamentos a Junior se le acabó el tiempo y este resultado lo deja fuera de la Copa Sudamericana y se ventila la salida del técnico Reyes, que no ha logrado sincronizar al equipo, que tiene luminarias pero que no han podido brillar en conjunto. En la liga colombiana, el Tiburón es decimoquinto con seis puntos, producto de un triunfo, tres empates y dos derrotas.