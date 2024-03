El Nacional de Montevideo sella su pase a la fase de grupos

El uruguayo Nacional selló este jueves su pase a la fase de grupos de la Copa Libertadores de América tras vencer en los penaltis (5-4) al boliviano Always Ready después de derrotarlo por 2-1 en el estadio Gran Parque Central de Montevideo.

Obligado a remontar el 1-0 en contra sufrido en los 4.083 metros sobre el nivel del mar del estadio Municipal de El Alto, el Tricolor se lanzó al ataque desde que el árbitro marcó el comienzo y poco fue el tiempo que tardó en marcar. Apenas habían pasado siete minutos cuando el local se puso arriba en el tanteador gracias a un potente disparo lejano del lateral Leandro Lozano que dejó sin opciones al portero venezolano Alain Baroja, quien ya había enfrentado al Nacional en ese campo de juego durante su etapa como futbolista del uruguayo Sud América.

Con el resultado global igualado, el local bajó las revoluciones y generó pocas opciones claras de gol, aunque se adueñó del balón mediante una presión alta que llevó a que el Always Ready tuviera muchas complicaciones para conectar a su defensa con su ataque. Pese a esto, el equipo boliviano encontró en algunos momentos la forma de aproximarse a la portería rival y con un disparo del lateral Diego Daniel Medina que se fue fuera por poco anunció lo que sucedería minutos después.

Cuando ya se jugaba el tiempo añadido de la primera parte y tras un gran centro de José Joel Carabalí, el atacante Darlin Rodríguez puso el 1-1 en el tanteador.

Para la segunda parte, Álvaro Recoba movió el banquillo del Nacional y mandó al campo al goleador Ruben Bentancourt en lugar del centrocampista defensivo Francisco Ginella y minutos después puso al paraguayo Federico Santander. No obstante, la acumulación de delanteros poco le sirvió a un equipo que tuvo muchas complicaciones para generar situaciones de riesgo y que encontró el segundo gol cuando se jugaba el tercer minuto de los once añadidos por el árbitro. Tras un centro de Diego Zabala, el central Mateo Antoni marcó con un cabezazo y llevó la definición a una tanda de penaltis en la que los uruguayos no fallaron.

Federico Santander, Diego Zabala, Gonzalo Carneiro, Mateo Antoni y Ruben Bentancour transformaron en gol los cinco disparos que ejecutó el Tricolor, mientras que el panameño Luis Mejía hizo su parte en la portería al detener el tiro de Marcelo Suárez.

De esta forma y pese a que sufrió hasta el final, el Nacional le puso en casa el broche de oro a la serie y jugará la fase de grupos de una Copa Libertadores en la que participa de manera ininterrumpida desde hace 27 años y que conquistó en 1971, 1980 y 1988. Por su parte, Always Ready se clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana.