Magallanes gana con autoridad en La Paz y pasa de ronda

Los chilenos no acusaron la altitud boliviana y se impusieron 1-3 al Always Ready Millonarios eliminó a Universidad Católica de Quito y Fortaleza hizo lo propio con Deportivo Maldonado

El Magallanes chileno consiguió este jueves su pase a la tercera fase de la Copa Libertadores con un contundente 1-3 a domicilio ante el boliviano Always Ready, en los 3.650 metros de altitud del estadio Hernando Siles de La Paz. Los goles que anotaron Matías Vásquez en el minuto 9, Julián Alfaro en el 51 y Felipe Flores en el 53 se sumaron a los otros tres del partido de ida en la ciudad chilena de Rancagua, para un marcador global a favor de 1-6 para el club chileno. Descontó para los bolivianos en el minuto 91 el dominicano Edarlyn Reyes.

El "millonario" boliviano del entrenador paraguayo Pablo Godoy, planteó el partido con un tridente ofensivo con el dominicano Dorny Romero, el marfileño Wilfried Bony y el argentino Marcos Riquelme, ante la necesidad de conseguir una remontada. Como respuesta, el equipo chileno afrontó esa previsible presión con sus líneas ordenadas y sorprendió en el inicio del partido con el cabezazo de Vásquez, tras un centro de Aranguis, para conseguir el primer gol. Tras ese golpe, Always Ready intentó con más ímpetu que fútbol llegar a la esquiva igualdad. En el minuto 41, el juez venezolano Alexis Herrera expulsó al camerunés-boliviano Marc Enoumba por una fuerte falta a un rival, algo que mermó las fuerzas del local.

Una vez iniciado el segundo tiempo, al equipo chileno le bastaron seis minutos para ampliar la cuenta, con un buen contragolpe de Alfaro por la izquierda, y unos segundos después Flores extendió la diferencia. La reacción de la hinchada local ante la supremacía del equipo chileno fue gritar por varios momentos "olé" a cada pase que hacía el equipo dirigido por Nicolás Núñez. Ante esa adversidad, la reacción del Always Ready fue evitar recibir más goles y logró el descuento gracias a Reyes en la última jugada del duelo.

Ahora, Magallanes deberá pensar en el colombiano Independiente Medellín, su rival en la tercera fase del torneo que otorgará el pase a la instancia de grupos.

Millonarios se las verá con Atlético Mineiro

Millonarios remontó este jueves en Bogotá y venció por 2-1 a Universidad Católica de Quito, un resultado con el que consiguió la clasificación a la tercera fase, en la que enfrentará con Atlético Mineiro. El equipo ecuatoriano, que cargaba a cuestas el 0-0 de la ida, tomó la ventaja con un tanto del atacante panameño Ismael Díaz, pero los colombianos lograron ganar el partido con las anotaciones del goleador Leonardo Castro y del creativo Daniel Cataño ante más de 30.000 espectadores que colmaron las tribunas del estadio El Campín.

El primer tiempo fue rocoso. Los locales trataron de imponerse, pero les faltó creatividad, mientras que los visitantes apelaron a la velocidad de sus atacantes, aunque no pudieron someter a los centrales Juan Pablo Vargas y Andrés Llinás. En ese contexto, la primera oportunidad clara del partido llegó apenas al minuto 23 cuando lateral Elvis Perlaza, que hoy fue el más peligroso de los atacantes de su equipo, mandó un centro que cabeceó el delantero Leonardo Castro, in extremis, y atajó el portero Darwin Cuero. La Católica, que no estaba siendo muy clara pero encontró luz muchas veces en los pies del veterano centrocampista argentino Facundo Martínez, se encontró con un penalti cuando el lateral izquierdo Layan Loor mandó un centro y el volante Daniel Giraldo evitó que pasara con el brazo. El encargado de tirarlo fue Díaz, que con mucha tranquilidad celebró el 0-1 en el minuto 37. Los ecuatorianos, animados por el tanto, trataron de aprovechar el bajón de su rival pero sufrieron un revés: el central Franklin Guerra cometió una falta fuerte cerca del área a Perlaza y vio la segunda amarilla, por lo que fue expulsado.

Pese a tener un jugador de más en el terreno de juego, Millonarios tuvo muchas dificultades para ser profundo y apenas tuvo una oportunidad con un cabezazo de Perlaza, que llegó al área como si fuera un delantero centro. Sin embargo, la insistencia le devolvió la creatividad al equipo de Gamero que consiguió el empate en el 61 en una gran jugada colectiva en la que David Silva mandó un centro que recibió Cortés, que con un gran esfuerzo habilitó a Castro para que rematara y pusiera a celebrar a todo el estadio.

Los colombianos siguieron empujando y lograron la remontada en el 68 cuando Cataño aprovechó una gran jugada del habilidoso Cortés para recibir en el área y sacar un fortísimo derechazo imposible de parar para Cuero. Tras el tanto, la Católica trató de atacar y tuvo un acercamiento con un cabezazo del mediocampista José Carabalí que detuvo sin problemas el colombiano Álvaro Montero.

El hombre de menos le pesó a los ecuatorianos, que al final no lograron igualar y se quedaron con las manos vacías tras haber hecho un muy buen primer tiempo en términos defensivos.

Fortaleza golea

El Fortaleza brasileño goleó este jueves por 4-0 al Deportivo Maldonado uruguayo y se jugará con el Cerro Porteño paraguayo un cupo para la fase de grupos. Después del 0-0 del partido de ida, al conjunto del argentino Juan Pablo Vojvoda le costó un mundo romper la resistencia del equipo visitante en un Arena Castelao que empezó a respirar con el gol de Thiago Galhardo en el tiempo de descuento de la primera mitad. Solo amplió distancias el delantero argentino Juan Martín Lucero en el minuto 83 y sentenció la eliminatoria Guilherme cuatro minutos después, cuando el Maldonado ya no confiaba más en una remontada que siempre estuvo lejos de su alcance. La puntilla la puso Lucero con el segundo en su cuenta particular en el 93. Fortaleza pasa de esta forma a la tercera y última fase previa de la Libertadores, donde tendrá un duro rival, el Cerro Porteño, último escollo para clasificarse a la fase de grupos de la competición de clubes de fútbol más prestigiosa de América.

La goleada puede resultar engañosa, pues los leones solo se impusieron de forma efectiva a partir del segundo tiempo. En el primero, Deportivo Maldonado siguió tan serio en defensa como en el encuentro de ida. Ferreira se multiplicaba en la zaga para ayudar en las coberturas a sus compañeros y aplacar el ímpetu de los dueños de casa. Fortaleza presionó desde el inicio, se estrelló dos veces en los palos y, tras mucho insistir, Galhardo finalizó un centro al área de Hércules (m.45+5).

En la segunda mitad, la misma tónica que en la primera: los brasileños concentrados en marcar el segundo y evitar sorpresas. Ese ritmo intenso le permitió seguir llegando con cierta facilidad a los dominios del portero del Maldonado, Guillermo Reyes, que fue el mejor de los suyos en los segundos 45 minutos. El meta uruguayo evitó un naufragio que finalmente llegó en los últimos diez minutos del partido, cuando el Tricolor de Acero marcó tres goles para terminar de machacar al Maldonado y continuar vivo en la Copa Libertadores.