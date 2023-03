Huracán, Medellín y Mineiro, a la siguiente ronda

Los argentinos ganaron 1-0 ante Boston River y los colombianos vencieron 2-1 a El Nacional El Atlético Mineiro derrotó 3-1 al Carabobo para acceder a la última fase previa

El Huracán de Argentina derrotó por 1-0 al Boston River de Uruguay en el encuentro de vuelta de la fase 2 de la Copa Libertadores, y se medirá en la última instancia previa a la fase de grupos con el Sporting Cristal de Perú. Con un solitario gol de penalti del delantero uruguayo Matías Cóccaro en el último minuto de la primera parte, el Globo se aseguró el pasaporte a la próxima instancia ya que en el partido de ida la semana pasada en el estadio Centenario de Montevideo habían empatado sin goles.

El local arrancó mejor que su rival en los primeros minutos y en el 13 se puso en ventaja con un tanto de Nicolás Cordero que fue anulado a instancia del VAR por fuera de juego del futbolista de Huracán. No obstante, el Globo no se resignó y siguió buscando la portería rival y al final de la primera etapa una falta de Marco Mancebo sobre el propio Cordero terminó con un penalti a favor del anfitrión. El 'Zorro' Matías Cóccaro se hizo cargo de la ejecución y con un furibundo remate venció la resistencia De Santiago Silva y puso lo que sería la diferencia final en el tanteador.

En el complemento sobre el minuto 68 fue el portero Santiago Silva, en dos tiempos y con un gran acto reflejo, quien le impidió a Juan Gauto aumentar la diferencia en el marcador y dejó a Boston River en partido. Y sobre el minuto 86 fue Lucas 'Pata' Castro el que tuvo el segundo para Huracán tras un centro atrás de Gauto que encontró otra vez bien ubicado a Silva, la figura del partido, para despejar al tiro de esquina.

En la fase 3 y última preliminar de esta Copa Libertadores antes de la fase de grupos, Huracán se medirá ante Sporting Cristal, con encuentro de ida en Buenos Aires y definición en Lima. El equipo peruano accedió a esta instancia tras remontar un 2-0 ante Nacional de Paraguay en Asunción con una goleada 5-1 en el encuentro de vuelta.

Monroy y Cambindo clasifican al Medellín

El lateral colombo-armenio Jordy Monroy y el goleador Diber Cambindo anotaron los tantos con los que el Deportivo Independiente Medellín (DIM) venció por 2-1 a El Nacional y consiguió su pase a la Fase 3, en la que jugará ante el ganador de la serie entre Magallanes y Always Ready. El Poderoso, dirigido por David González, fue sometido en el primer tiempo por el equipo del paraguayo Ever Hugo Almeida, pero en la segunda parte logró superar a su rival, con el que igualó 2-2 en el partido de ida disputado en Quito. Sin embargo, pasó un susto cuando a falta de tres minutos para el final el lateral Jerry Parrales descontó y alimentó la ilusión de su equipo, al que sin embargo no le alcanzó para clasificarse.

Pese a estar lejos de casa, los visitantes tomaron el control del partido desde los primeros minutos y tuvieron su primera oportunidad de gol en el minuto 6 con un cabezazo del central Jhonnier Chalá que pasó por encima de la portería de Andrés Mosquera Marmolejo. El equipo ecuatoriano siguió atacando a un rival desubicado, en el que pesaron poco el centrocampista Andrés Ricaurte y los extremos Felipe Pardo y Ever Valencia, los llamados a crear fútbol. Así pues llegaron las oportunidades claras de El Nacional con remates del centrocampista Madison Julio y Parrales que fueron detenidos por Mosquera Marmolejo, que se empezó a convertir en la figura del partido. Sin embargo, la más clara de la etapa inicial llegó en el 41 y fue para el DIM en una jugada de tiro libre en la que Ricaurte mandó un centro que cabeceó primero el central Andrés Cadavid y luego Monroy, que estrelló el balón en el palo derecho de David Cabezas.

En la segunda parte los anfitriones equilibraron las cargas y el partido se hizo de ida y vuelta. Las oportunidades aparecieron en ambas porterías. La mejor de los colombianos llegó en una jugada en la que el extremo Pardo aprovechó un mal despeje del lateral Brayan Nazareno y, sin dejar caer el balón, sacó un zurdazo de media distancia que paró Cabezas.

En ese contexto llegó el 1-0 en una gran jugada en la que el delantero argentino Luciano Pons aguantó el balón tras un pase largo y habilitó a Monroy, que entró al área y con un derechazo venció la resistencia del guardameta visitante en el 66. El equipo anfitrión siguió atacando y consiguió el 2-0 definitivo seis minutos después en un tiro libre en el que Ricaurte mandó un centro y Cambindo, que llevaba cinco minutos en el terreno, cabeceó para poner en pie a los aficionados que asistieron al estadio Atanasio Girardot.

El Nacional, que se desdibujó tras los dos tantos, sufrió otro revés cuando el central Andrés Micolta le pegó un patadón a Pardo y fue expulsado por el árbitro brasileño Raphael Claus. Al final, en el minuto 92, el lateral Parrales aprovechó un mal despeje de un tiro de esquina para mandar el balón al fondo de la red, aunque eso no le alcanzó a los ecuatorianos que quedaron por fuera del torneo continental. El DIM aguantó la arremetida del último minuto y ahora espera rival entre Magallanes y Always Ready, una serie que ganan los chilenos por 3-0 y que se definirá el jueves en Bolivia.

Mineiro vence a un Carabobo con 10

Atlético Mineiro avanzó este miércoles a la tercera fase previa tras imponerse por 3-1 a un Carabobo que jugó toda la segunda mitad con diez futbolistas, tras la expulsión de Miguel Pernía, autor del único tanto de los venezolanos. El equipo brasileño, que no había pasado de un decepcionante 0-0 en el partido de ida, cumplió ante la afición del Mineirao y solventó la eliminatoria por la vía rápida con dos goles anotados por Hulk (minuto 16) y Paulinho (minuto 18) en un lapso de dos minutos. Pernía recortó distancias antes del descanso, pero su expulsión en el inicio de la segunda parte enterró toda opción de remontada para el cuadro de Juan Tolisano.

Con un hombre más sobre el campo, el conjunto dirigido por el argentino Eduardo Coudet sentenció en el minuto 73 por medio de Edenílson. Y aún hubo tiempo para que el chileno Eduardo Vargas fallara un penalti. Mineiro se enfrentará en la tercera fase previa al vencedor de la eliminatoria entre Universidad de Quito y el Millonarios colombiano. Ese será el último escollo para meterse en la fase de grupos del torneo.

El cuadro de Coudet no defraudó y en 20 minutos espantó todos los fantasmas del partido de ida. Desde el inicio impuso un ritmo fuerte a lomos de Paulinho, de vuelta al fútbol brasileño tras pactar una cesión con el Bayer Leverkusen alemán; y Hulk, de nuevo en el once una vez superada la covid-19. El portentoso delantero brasileño fue el encargado de abrir la lata en el minuto 16, al enganchar de primeras un cabezazo manso de Paulinho en la corona del área. Dos minutos después, Pedrinho, otro de los refuerzos de la temporada, prestado por el Shakhtar Donetsk ucraniano, lideró una cabalgada fulgurante que finalizó Paulinho.

El billete para la próxima fase estaba prácticamente en el bolsillo del Mineiro. Pero con el 2-0 en el marcador, bajó el pistón y dejó crecer a un Carabobo que se vino arriba en los últimos minutos de la primera mitad. El argentino Francisco Apaolaza obligó a Everson a estirarse al máximo para despejar un cabezazo a contrapié. El zaguero uruguayo Mauricio Lemos también tuvo trabajo al despejar desde el suelo un peligroso centro cruzado del Carabobo. La insistencia dio sus frutos y Pernía recortó distancias en el tiempo de descuento del primer tiempo. El gol tuvo sus dosis de suspense, pues estuvo algunos minutos bajo el análisis del VAR, que optó por validarlo entre las protestas de Everson, que se quejaba de que un jugador del Carabobo estaba en fuera de juego posicional.

En la segunda mitad, el Mineiro se encontró con un regalo de primeras. En una decisión muy protestada por el equipo visitante, Pernía fue expulsado en el minuto 49, tras recibir una segunda tarjeta amarilla por impactar en el rostro de Hulk con el brazo mientras buscaba por alto el esférico. Mineiro respiró tranquilo y casi por inercia marcó el tercero en una jugada en la que Paulinho perdió la posesión en el área y la pelota acabó en los pies de Edenílson, que recortó a un rival y batió a placer al francés Jéremy Vachoux. El resultado pudo ser mayor de no fallar Vargas un penalti provocado por el defensa colombiano Juan Cuesta. Fin al sueño del Carabobo frente un Mineiro que apunta maneras para esta campaña.