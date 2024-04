Liverpool, Mineiro y Gremio se apuntan victorias

Un tanto de Franco Nicola en la última jugada selló este martes en el estadio Centenario de Montevideo el triunfo de Liverpool por 1-0 sobre San Lorenzo y arruinó el debut de Leandro Romagnoli como entrenador del equipo argentino. Cuando nada hacía pensar que habría un ganador de este partido del grupo F de la Copa Libertadores, un error de Agustín Giay al rechazar el balón permitió al atacante rival quedar mano a mano con el portero y sentenciar la victoria del Negriazul en el minuto 95. El conjunto uruguayo llegó a cuatro puntos, los mismos que tienen Palmeiras e Independiente del Valle, que se enfrentarán este miércoles en territorio ecuatoriano para cerrar la tercera jornada. San Lorenzo quedó hundido en el último lugar con un punto y sin margen para nuevos errores en las últimas tres jornadas, si quiere mantener las opciones de avanzar a octavos de final.

Los balones largos fueron una de las principales armas utilizadas por los dos equipos en una primera parte en la que comenzó mejor el conjunto argentino y terminó mejor el uruguayo. Giay por la derecha y Nahuel Barrios por la izquierda se encargaron de generar las más peligrosas del San Lorenzo. Un desborde de Giay puso el alerta por única vez al guardameta, que despejó un balón que en el rebote no pudo aprovechar Elián Irala. Francisco Perruzzi y Malcom Braida también acecharon. Del otro lado, dos rápidas reacciones de Facundo Altamirano no le permitieron celebrar a Agustín Ocampo, quien sobre el final de los primeros 45 minutos estrelló un cabezazo contra el horizontal.

El comienzo de la segunda parte fue parejo. Tras un desborde de Tobías Medina, Barrios remató de frente y encontró una gran respuesta de Guruceaga. Enseguida, Adam Bareiro estuvo cerca de anotar con un disparo que se perdió afuera por poco. En la otra área, Diego García acercó a un Liverpool en el que Luciano Rodríguez lucho contra la defensa rival en cada balón que recibió y en el que Ocampo siguió siendo figura.

Barrios acercó nuevamente a un San Lorenzo que sobre el final se quedó sin ideas y pagó muy caro el único error defensivo que tuvo en una noche en la que el colombiano Jhohan Romaña también fue figura.

En la cuarta fecha, Liverpool recibirá a Palmeiras y San Lorenzo a Independiente del Valle.

El Mineiro de Milito castiga los errores de Peñarol

Atlético Mineiro, dirigido por el argentino Gabriel Milito, dio este martes un paso de gigante para pasar a los octavos de final tras superar con muchas dificultades, por 3-2, a un Peñarol que pagó muy caro sus errores. El equipo brasileño continúa invicto y con paso perfecto después de tres victorias en las tres primeras jornadas de un grupo G que completan Caracas y Rosario Central, que empataron 1-1 en Venezuela.

El encuentro en el Arena MRV tuvo que detenerse unos instantes por una trifulca entre aficionados de ambos equipos que obligó a intervenir a la Policía. Sobre el campo también se vivió la tensión e incluso Milito acabó discutiendo con algunos jugadores de Peñarol.

El conjunto de Belo Horizonte, en busca de su segunda Libertadores, aprovechó los regalos de los uruguayos para cimentar un triunfo que por poco se le escapa tras ponerse en ventaja 3-0. Gustavo Scarpa, por partida doble, y Paulinho pusieran tierra de por medio, pero el cuadro aurinegro reaccionó en la segunda mitad con los tantos de Maxi Olivera y Maxi Silvera, y a punto estuvo de rescatar un empate. Peñarol se queda con tres puntos en el grupo y muy poco margen de error, si quiere avanzar a la próxima ronda. Ahora tiene por delante a Rosario Central, con cuatro puntos, y a Caracas que es colista con tan solo uno.

Los de Diego Aguirre apenas existieron en la primera mitad, superados en todos los flancos por los brasileños. Paulinho, Zaracho, Alan Franco fueron los primeros en poner en aprietos a la zaga rival. Aunque el encargado de poner la primera piedra de la victoria fue Scarpa. El exjugador del Nottingham Forest finalizó con maestría un buen pase cruzado de Paulinho dentro del área.

Peñarol siguió con el viento en contra y diez minutos después obsequió al 'Galo' con el segundo tanto, tras un fallo del volante Damián García. El campeón mundial sub-20 con Uruguay sacó de puerta, condujo hasta fuera del área y, cercado por Paulinho y Hulk, regaló el balón al primero, que entró en el área y definió ante Guillermo de Amores. Antes de que la pelota entrara en la portería, García ya tenía las manos sobre el rostro consciente de su error.

El segundo asalto empezó igual de mal para los visitantes. De Amores salvó un mano a mano con Paulinho. Zaracho chutó al travesaño y Scarpa volvió a ser el más acertado con el segundo gol en su cuenta particular, calcado al primero, esta vez a pase de Hulk.

Al tercer gol en contra, Peñarol se desperezó y confió en una proeza con el cabezazo de Olivera, que cazó un centro de chilena de un compañero, y el tanto de Silvera tras una buena jugada colectiva. En apenas ocho minutos se había metido de lleno en el partido. Y aún tenía veinte por delante para culminar la remontada. La tuvo Gastón Ramírez, que estrelló una falta lejana al palo. Pero Mineiro supo aguantar el chaparrón y retener tres puntos que le dejan a un paso de octavos.

Rosario hunde al Caracas

El argentino Rosario Central empató ante Caracas en su visita al estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela, sumó 4 puntos para ser escolta del líder Atlético Mineiro y condenó al local al último lugar del grupo G, que disputó este martes la tercera fecha del torneo.

El partido transcurrió sin sobresaltos hasta que el venezolano Edwuin Alexander Pernía abrió el marcador, tras ganarle en el uno contra uno a Carlos Quintana, que no pudo frenar el gol de los Rojos del Ávila.

Pese a la ventaja, el juego fuerte del Caracas recibió varios llamados de atención por parte del árbitro boliviano Gery vargas Carreño, quien sacó dos tarjetas amarillas en el primer tiempo: una para Renné Rivas y otra para Danny Marcos Pérez.

Rosario Central arrancó con fuerza en la segunda parte, al exhibir toda la intención de voltear el marcador, con Ignacio Malcorra y Tobías Cervera insistiendo, aún sin éxito, en la portería venezolana. Urgido por un cambio en la dinámica, los argentinos aplicaron sus primeros dos cambios en el 56 y 57, cuando salieron Cervera y Lautaro Giaccone para darle paso a Agustín Módica y Luca Martínez Dupuy, respectivamente.

Solo 10 minutos necesitó Módica en el terreno para igualar las acciones. El visitante quedó solo frente al arquero y dio un disparo certero por el medio de la portería, mientras la estructura defensiva del Caracas miraba incrédula la pelota. La sorpresa fue tal que los locales pidieron la revisión de la posición de Módica, cuyo gol fue bendecido por el VAR. Luego, en el agregado final, Jonatan Gómez disparó directo al travesaño caraqueño, que le rebotó este último intento de poner arriba a los rosarinos.

En la siguiente fecha el Caracas, colista del grupo con un punto, se enfrentará al Peñarol de Uruguay que suma tres, mientras que Central con cuatro enteros intentará ascender en la tabla frente al líder Atlético Mineiro con nueve unidades.

Gremio suma sus primeros 3 puntos

Gremio obtuvo este martes sus primeros tres puntos en la fase de grupos al derrotar a domicilio por 0-1 a Estudiantes de La Plata con un jugador menos, aunque el comienzo de recuperación no ha sido suficiente para sacarle del sótano del grupo C. A la espera del partido en territorio chileno entre Huachipato (4 puntos) y The Strongest (3) que cerrará la tercera jornada del grupo, Estudiantes se aferra a la cima con 4 puntos y Gremio ahora yace con 3.

Estudiantes de La Plata comenzó hoy punzante, gestó varias ocasiones de gol y estuvo a punto de tomar ventaja a través del extremo colombiano Edwuin Cetré, pero Gremio también inquietó a la contra, especialmente con el creativo venezolano Yeferson Soteldo. Tras un primer tiempo equilibrado, la tónica se mantuvo en el segundo. El delantero local Javier Correa llevó zozobra y los de la visita devolvieron el susto justo con el goleador argentino nacionalizado paraguayo Franco Cristaldo.

Los de Porto Alegre perdieron por doble amonestación al centrocampista paraguayo Matías Villasanti en el minuto 66.

Renato Gaucho movió su banco y con el ingreso de Nathan Fernandes se encontró el gol del triunfo 10 minutos después, en el 76.