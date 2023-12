La Real tira de oficio en Andratx

André Silva marcó el único tanto del partido que les vale a los txuri-urdines para pasar de ronda Pese a que el conjunto de Alguacil fue superior, el Andratx dejó una imagen más que positiva

La Real Sociedad, sexta en LaLiga y en los octavos de final de la Champions League tuvo que sacar a relucir su oficio y sufrir hasta el final para clasificarse para los dieciseisavos de final de la Copa del Rey al derrotar 0-1 al CE Andratx, de Segunda RFEF, con un gol del portugués André Silva en la segunda parte.

El equipo de Imanol Alguacil fue superior a su modesto rival hasta que marcó (min. 56). Después, el Andratx se fue arriba y puso en aprietos en varias ocasiones a la meta defendida por Unai Marrero.

El primer tiempo fue un monólogo de la Real. Los donostiarras, que comparecieron en Andratx con jugadores poco habituales en el once titular, controlaron las acciones y generaron las escasas ocasiones de gol con André Silva como protagonista. El delantero luso cabeceó en dos ocasiones con cierto peligro, y ese fue todo el bagaje ofensivo de los donostiarras en los primeros 45 minutos.

El conjunto andritxol se encerró atrás y tuvo en el central argentino Luca Aveldaño, de 38 años, ex jugador del Mallorca y del Tenerife, a su principal referencia defensiva. El equipo mallorquín, que perdió muy pronto al lateral izquierdo Estevéz, lesionado, en el minuto 17, solo creó cierta zozobra en la zaga visitante con un disparo desviado de Giaquinto.

André Silva, a pase de Odriozola y en la primera jugada combinativa del conjunto txuri- urdin, abrió el marcador cuando más se intensificaba el dominio visitante. El gol de la Real despertó al Andratx. El equipo mallorquín olvidó todas sus precauciones defensivas y se lanzó al ataque en busca de la igualada.

Fueron minutos de mucha tensión en el campo, que recordaron la noche vividas en el municipio mallorquín ante el Real Oviedo en 2021, al que eliminaron, y frente al Sevilla, ante quienes cayeron en los penaltis tras forzar la prórroga

Imanol Alguacil movió en banquillo y dio entrada al ex mallorquinista Take Kubo, a Mikel Merino y Umar Zadiq, con el objetivo de aumentar la presión sobre la defensa local. El extremo japonés creó las mejores ocasiones para sentenciar el choque. El Andratx había adelantado sus líneas y también el cansancio físico empezó a hacer mella en los jugadores locales. La Real no lo aprovechó y tuvo que esforzarse para evitar la prórroga ante un rival que nunca dio la eliminatoria por perdida.