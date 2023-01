Un partido de sanción para Brais Méndez tras su entrada a Busquets

La Real Sociedad, tras estudiar el acta del encuentro, encontró un error material en su misma redacción y pidió que se le quitara la sanción al centrocampista El conjunto vasco alegó que el juego ya estaba detenido porque había señalado una falta previa de Sergio Busquets a Kubo

A pesar de las alegaciones de la Real Sociedad por la roja a Brais Méndez ante el Barça, el Comité de Competición ha desestimado el recurso del conjunto vasco y ha castigado con un encuentro de sanción al centrocampista.

Méndez vio la tarjeta roja ante el FC Barcelona tras una dura entrada a Sergio Busquets, acción en la que intervino el VAR y que, tras la revisión posterior, Gil Manzano expulsó al futbolista gallego "por realizar una entrada con uso excesivo de la fuerza a un adversario en la disputa del balón".

La Real Sociedad, tras estudiar el acta del encuentro, encontró un error material en su misma redacción y pidió que se le quitara la sanción al centrocampista. El conjunto vasco alegó que el juego ya estaba detenido porque había señalado una falta previa de Sergio Busquets a Kubo y que, por lo tanto, no podía ser "en la disputa del balón" como escribió Gil Manzano.

Resolución de competición

"Se escucha nítidamente como el pitido del árbitro se produce con posterioridad a la acción que es objeto de análisis y que ocasiona la expulsión del jugador, y ello al margen de que lo que se pretendiera con el pitido fuera sancionar la acción anterior como se dice, pero que este Juez Disciplinario Suplente no puede compartir, porque no existen elementos probatorios suficientes para poder concluir en los mismos términos que el alegante. Al pitarse con posterioridad a esta acción, claramente, el juego no estaba detenido, como se indica en el escrito de alegaciones, y por tanto es acertada la redacción del colegiado, pues la acción se produce en la disputa del balón y sin estar el juego detenido" justificó Competición.

Por lo tanto, y teniendo en consideración que es la primera expulsión de Brais Méndez en su carrera deportiva, el gallego podrá jugar en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid mañana, pero se perderá el primer partido de la edición próxima de la copa del Rey 2023/24.