Kubo no jugó por problemas en un cuádriceps

Kubo fue suplente y no participó en la victoria de la Real Sociedad al Rayo en Vallecas que permite a su equipo empatar en la clasificación con el Real Madrid, segundo de la tabla.

"Take venía con problemas en el cuádriceps y por eso no ha jugado. Ayer y anteayer lo hemos tenido entre algodones y espero que para esta semana esté. No he querido arriesgar porque tenemos muchas bajas y vienen partidos importantes", dijo Imanol, en conferencia de prensa.

Otro futbolista de la Real Sociedad que tampoco jugó debido a una lesión fue el central Jon Pacheco. "Pacheco sufre un esguince. Se lo hizo solo ayer y veremos para cuánto tiempo es", dijo.