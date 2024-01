Míchel: "El objetivo es hacer historia en Copa"

El entrenador del Girona, Míchel, valoró el partido que su equipo jugará ante el Mallorca en la Copa y destacó la importancia histórica que esta eliminatoria tiene para el equipo catalán

Un problema con los centrales

"Juanpe será baja dos o tres semanas. Eric García es duda porque hay riesgo si juega mañana. Hay dudas con él, pero tenemos a Blind y a varios jugadores del filial. Sin David López y Juanpe, tenemos un problema en esta posición"

¿Euforia?

"No hay euforia, hay mucha ilusión. Es un partido muy especial para nosotros porque nunca hemos llegado a semifinales de Copa. Es una final de ilusión y motivación, pero nada de euforia. Es una competición diferente a LaLiga y hará falta un partidazo. Es lo que intentaremos hacer. El objetivo del equipo es hacer historia en la Copa, por eso es un partido de ilusión y motivación"

El rival

"El Mallorca es un equipazo. Juega con mucha gente dentro. Tiene jugadores de muy buen pie y también tres centrales muy fuertes y con muy buen juego de cabeza. Será un partido difícil en la que tendremos que dar nuestra mejor versión"

Centrados en Copa

"Siempre he dado importancia a Copa. El partido más importante de la semana es el de mañana, porque es mañana"

El mercado de fichajes

"Tenemos claro que necesitamos jugadores para el futuro más inmediato, no para el presente. No tenemos prisas y no queremos precipitarnos. La dirección deportiva hace un trabajo brutal. Si fichamos a alguien será para estar dos o tres años, no un parche".

La presión

"Los jugadores tienen una idea. No caben las dudas porque se sienten fuertes con lo que están haciendo. Este equipo mira más allá de la victoria o de la derrota, mira el rendimiento. Lo importante es tener la capacidad de saber que controlas lo que pasa en el césped"

Antal Yaakobishvili

"Es un jugador al que ahora mismo necesitamos y esta preparado. Tiene calidad, tiene fútbol y está preparado. El club y yo sabíamos que es un jugador que estaría en nuestra dinámica"

La portería

"Tenemos tres porteros a muy buen nivel y mañana decidiremos, pero yo ya sé qué voy a hacer. Primero tengo que decírselo a ellos"