¿Por qué no ha habido sorteo de la Copa del Rey hoy? Esta es la nueva fecha

El aplazamiento de los partidos entre la Gimnástica Segoviana - Sestato River y el Atzeneta - Real Zaragoza varió la fecha el sorteo La Federación ha fijado el nuevo día en que se conocerán los enfrentamientos una vez que se hayan jugado los encuentros cancelados por el temporal

La segunda eliminatoria de la Copa del Rey ya tiene nueva fecha. Un temporal impidió que se completara la primera ronda ya que se aplazaron los encuentros entre la Gimnástica Segoviana - Sestao River y el Atzeneta - Real Zaragoza.

A los 55 equipos clasificados de la ronda inicial, hay que añadir al Amorebieta, que pudo librarse del primer cruce al ser campeón de la Copa Federación. Real Madrid, FC Barcelona, Osasuna y Atlético de Madrid aún no entrarán en liza al participar en la Supercopa de España en enero en Arabia.

Este sorteo debía haberse celebrado este martes 7 de noviembre, pero tuvo que ser retrasado. Una vez producido el señalamiento de los dos partidos (Gimnástica Segoviana - Sestao River para este miércoles, 8 de noviembre, y el Atzeneta - Real Zaragoza programado para el martes, 14), se ha fijado la fecha del sorteo de la siguiente eliminatoria.

El sorteo se ha llevará a cabo en el Salón Luis Aragonés de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas el próximo miércoles 15 de noviembre a las 13.00 h. con la participacion de 56 equipos.

Equipos que entran en juego y formato

Equipos de Primera División (15): Almería, Las Palmas, Rayo Vallecano, Girona, Cádiz, Sevilla, Celta, Getafe, Real Sociedad, Mallorca, Real Betis, Athletic, Villarreal, Valencia y Alavés

Equipos de Segunda División (17): Amorebieta, Espanyol, Levante, Eibar, Cartagena, Real Valladolid, Alcorcón, Leganés, Tenerife, Eldense, Sporting de Gijón, Mirandés, Elche, Huesca, Real Oviedo, Racing de Ferrol y Burgos

Equipos de Primera RFEF (9): Castellón, UD Melilla. Linares, Lugo, Arenteiro, Deportivo de la Coruña, Antequera. Málaga y Unionistas

Equipos de Segunda RFEF (10): CD Valle de Egüés, Cayón, Zamora, Arandina, Terrassa, Tudelano, Yeclano, Orihuela, Andratx, Villanovense

Equipos de Tercera RFEF (3): Barbastro, Atlético Astorga y Arosa

Partidos pendientes (2): Ganador de la Gimnástica Segoviana - Sestao River y Ganador del Atzeneta - Real Zaragoza

Fechas de los partidos y formato

Los 28 enfrentamientos tendrán lugar los días 5, 6 y 7 de diciembre de 2023. Se mantendrá el sistema de partido único en el campo del equipo de inferior categoría. Los 15 equipos de Primera se enfrentarán con equipos que militan en la Tercera RFEF, Segunda RFEF y Primera RFEF.

El único equipo de Primera División que ha caído eliminado ha sido el Granada a causa de una alineación indebida y el Arosa, de Tercera Federación, sigue en el torneo.

De pasar el favorito Zaragoza en su elimintoria pendiente, quedarían 8 equipos de las categorías menores que no podrían jugar contra Primeras. Si pasa el Atzeneta, serían 9 los conjuntos que no forman parte de la Liga profesional los que no tendrían a un Primera en contra.

Los equipos de Primera RFEF, Segunda RFEF y Tercera RFEF a los que no les corresponda un equipo de Primera División, se medirán a uno de Segunda División.

Los otros equipos de Segunda División restantes se enfrentarán entre ellos y el sorteo decidirá en que feudo se disputará la eliminatoria a partido único.

Dónde ver los partidos

Los encuentros podrán seguirse por televisión en los mismos canales que en la primera eliminatoria, es decir, por RTVE, Movistar y las cadenas autonómicas. A los 28 equipos ganadores ya se sumarán Real Madrid, FC Barcelona, Atlético de Madrid y Osasuna para jugar los dieciseisavos de final que volverán a ser a partido único en el campo de inferior categoría si así corresponde.