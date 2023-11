El Granada se defiende ante la denuncia por alineación indebida en Copa del Rey

El conjunto nazarí ha emitido un comunicado contestando a la denuncia presentada por el Arosa La titularidad de Adri López puede suponer la eliminación del Granada en competición copera

El Granada puede perder en los despachos lo que consiguió en el césped. La victoria del conjunto de Paco López frente al Arosa (0-3), en la primera ronda de la Copa del Rey, puede quedar en anécdota tras la denuncia presentada por el conjunto gallego.

La alineación de Adri López, quien tiene 24 años y según la normativa los jugadores mayores de 23 años no pueden participar en una competición no profesional, se considera indebida. Ante esta situación, el Arosa no ha dudado en interponer una reclamación que los nazaríes no han tardado en contestar antes de que se tomen ciertas medidas desde la RFEF.

Comunicados de ambos clubes

"El Arosa S.C., ante las ya conocidas circunstancias relacionadas con el partido de ayer del Campeonato de España/ Copa de SM El Rey, comunica de forma oficial que ha dado traslado a la Real Federación Española de Fútbol un escrito en defensa de sus derechos e intereses teniendo en cuenta que dichos hechos podrían acarrear una infracción reglamentaria de alineación indebida. El ejercicio de esta acción supone un ejercicio de responsabilidad en defensa de los derechos e intereses de la entidad deportiva, sus socios, patrocinadores, instituciones y todo lo que rodea a la institución deportiva por lo que supone disputar una ronda más de la citada competición", comunicaban los gallegos.

🔴 El Arosa denuncia al Granada ante la RFEF por alineación indebida.



➡️ Aunque el equipo andaluz ganó 0-3, podría ser eliminado de la #CopaDelRey si el juez atiende la reclamación de que el portero Adri López no podía ser alineado al ser mayor de 23 años y tener ficha filial. pic.twitter.com/dg4fqOs4WQ — EFE Deportes (@EFEdeportes) 3 de noviembre de 2023

"El Granada Club de Fútbol quiere aclarar que la Copa de SM el Rey es una competición profesional de acuerdo a lo establecido en los artículos 83 y 84 de la nueva Ley 39/2022, de 30 de diciembre, del Deporte, que entró en vigor el 1 de enero de 2023. Por lo tanto, la alineación de un portero del equipo dependiente menor de 25 años es correcta. El Granada Club de Fútbol se opondrá a la Reclamación de Alineación Indebida interpuesta por parte del Arosa Sociedad Cultural, y defenderá sus derechos ante todas las instancias", respondían los andaluces mediante la web del club.

Sin embargo, la defensa a la cual se acogen los nazaríes de los artículos 83 y 84 de la nueva Ley del Deporte parece que tendrá poco futuro, dado que la Copa del Rey no se menciona de forma directa como competición profesional, por lo que se trata de una interpretación del conjunto andaluz, lo que debilita sus argumentos ante una posible apelación.

Las Bases de competición ya explican que este torneo no se considera profesional. "El Campeonato de España/Copa de S.M. el Rey, la Supercopa de España y la Copa Federación, son competiciones oficiales de ámbito estatal y carácter no profesional de nivel aficionado, correspondiendo la titularidad deportiva, en exclusiva, a la Real Federación Española de Fútbol".

De esta forma, se considera que Adri López puede jugar en LaLiga pero no en la Copa del Rey. A la espera de que la RFEF tome definitivamente cartas en el asunto, todo parece indicar que el Arosa, como hicieron en su día clubes como el Cádiz, pasará de ronda a través de los despachos.