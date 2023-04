Athletic-Osasuna: El príncipe de la Copa no quiere 'abdicar'

Osasuna parte con ventaja de la ida gracias al gol transformado por el barcelonista Abde Los 'leones', con 24 trofeos coperos, buscarán su cuadragésima final de la competición

El título de rey de copas hace tiempo que le quedó vetusto. Desde 1984, temporada del glorioso doblete, la Copa del Rey se ha convertido en una pesadilla para el Athletic Club, poseedor de 24 entorchados y rebajado a la categoría de príncipe de la competición por la voracidad del Barcelona. El rey del torneo viste ahora de azulgrana.

Un total de seis finales han disputado los rojiblancos desde el gol de Endika en el Santiago Bernabéu hace prácticamente cuatro décadas. 39 años de aquel encuentro que pasará a la historia más por la batalla campal posterior que por el fútbol desplegado por Athletic y el Barça de Schuster y Maradona. La ‘Gabarra’ no ha vuelto a surcar la ría desde entonces, capitaneada por Javier Clemente, y necesita ya una buena mano de chapa y pintura por el óxido acumulado.

Los ‘leones’ están a las puertas de su cuadragésima final de la mano de Ernesto Valverde, un especialista en la materia. Para ello, sin embargo, deberán remontar un resultado adverso, ya que Osasuna venció en el encuentro de ida en Pamplona por la mínima y con gol del barcelonista, a préstamo hasta final de temporada, Abde.

La temporada de los vizcaínos se ha instalado en la irregularidad, alternando ilusiones y decepciones, como la sufrida el pasado sábado ante el Getafe (0-0), incapaces de generar incertidumbre.

El ‘Txingurri’ reservó contra los azulones a la espina dorsal de su equipo, por lo que no debería haber sorpresa en la alineación ante los navarros. Agirrezabala, el portero de la Copa, relegará a Unai Simón a la suplencia y custodiará los tres palos, acompañado en la línea de cobertura por De Marcos, Yeray, Iñigo y Yuri. Más dudas en el centro del campo tiene el de Viandar de la Vera, donde Mikel Vesga es fijo, y Dani García y Zarraga pelean por un puesto. Los hermanos Williams ocuparán las bandas y la mediapunta será para Sancet, que descansó ante los madrileños. Raúl García tiene muchos números de ser la referencia en ataque.

A por la segunda

Menos experiencia tiene Osasuna en estas lides, con apenas una final disputada en su centenaria historia. Los rojillos jugaron y perdieron la final de 2005 (2-1) ante el Betis, un ajustado duelo que se acabó decidiendo en la prórroga tras el empate de John Aloisi. Para el optimismo navarro, en aquella edición también apearon en semifinales a todo un miura como el Atlético de Madrid.

Los pamploneses están realizando un curso de notable y buscan la matrícula de honor metiéndose en la fiesta programada para el 6 de mayo en La Cartuja de Sevilla. Jagoba Arrasate ha cincelado un equipo aguerrido y que no desprecia la posesión, y con una dosis especial de osasunismo de cuna que aplican futbolistas como Moncayola, Kike Barja o Aimar Oroz.

A Jagoba Arrasate, no obstante, le preocupa la falta de puntería que está teniendo el equipo en esta fase de campeonato, con cuatro encuentros de sequía. De hecho, Osasuna no anota un tanto desde el partido de ida en el ‘Botxo’. Se generan ocasiones, pero no está el ‘Chimy’ Ávila para meterlas. El argentino entró en la convocatoria, aunque llegará justo tras recuperarse de una lesión en el sóleo. La tarea del gol le corresponderá a Ante Budimir, pese a que el croata no está muy inspirado y sólo suma dos dianas en todo el campeonato. Osasuna reservó también algunas piezas clave como David García, Moncayola, Abde o Moi Gómez ante el Mallorca y todos ellos apuntan a la titularidad en San Mamés. La historia aguarda en La Catedral.

Alineaciones probables:

Athletic: Agirrezabala; De Marcos, Yeray, Iñigo Martínez, Yuri; Dani García, Vesga; Iñaki Williams, Sancet, Nico Williams; y Raúl García.

Osasuna: Sergio Herrera; Moncayola, Aridane, David García, Juan Cruz; Torró; Kike Barja, Aimar, Moi Gómez, Abde; Budimir.

Árbitro: Carlos del Cerro Grande (madrileño).

Estadio: San Mamés. (21.00 horas).