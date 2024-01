Alberto Edjogo: "En África hay calidad y talento de sobras"

La Copa de África está a punto de empezar y en SPORT hemos querido charlar con Alberto Edjogo-Owono, exfutbolista, experto en fútbol africano y autor del libro 'Indomable', para conocer más a fondo el torneo, sus mejores jugadores, sus grandes historias y aquellas selecciones que pueden dar la sorpresa. El fútbol del continente africano va creciendo y este torneo apunta a ser divertido.

Pregunta: Algunos equipos de Europa están realmente fastidiados. Se me ocurre el Liverpool con Salah, la Real con Traoré y Sadiq... La primera pregunta es obligatoria. ¿Qué opinas que la Copa de África se juegue en medio de las competiciones?

Respuesta: Bueno, se juega cuando se puede jugar. Por ejemplo en Costa de Marfil, en junio, no se puede jugar porque es época de lluvias y no se puede garantizar la seguridad de ninguna competición. Se podría suspender partidos, el campeonato… Entiendo que haya cierto cabreo, pero en los Juegos Olímpicos, que se juegan a finales de agosto, también hay equipos que pierden a jugadores y no hay tanto cabreo. Hay gente que cree que es una competición menor. Sí que puede ser que haya un exceso de partido y se puede intentar buscar una solución. Los equipos, eso sí, ya saben que hay esto antes de empezar la temporada.

P: Europa se queja pero luego se nutre de muchísimos jugadores africanos…

R: Sí, los equipos cada vez tienen más futbolistas africanos o de origen africano. También tienen escuelas y academias y sacan jugadores de allí. Y entonces es como que se quiere tener lo mejor de algo (en este caso sacar jugadores de África), pero luego no pagar el peaje que toca (que vayan con sus selecciones). Hay derecho al pataleo, creo que es legítimo, pero hay que tener una visión más global. Lo decía Ernesto Valverde el otro día. El fútbol es un elemento de cohesión y de distracción, así que hay que respetarlo y no hacer más sangre de ello.

P: ¿Qué esperas de esta Copa África?

R: Bueno, pues espero que haya un buen ritmo, que haya colorido. Costa de Marfil ha preparado muy bien el torneo, con buenas infraestructuras. El país está creciendo mucho y está encontrando una tranquilidad después de esa guerra civil que sufrió a mediados de la década de los 2000. Espero mucho. Hay jugadores muy importantes como Salah, Mané, Osimhen, Mahrez… Espero que sea un espectáculo. África está modernizándose, está al alza, con una población media que está por debajo de los 18 años y los países están en constante crecimiento. Por lo tanto, espero una Copa de África divertida y sobre todo que no haya miedo al error. Espero también que equipos que no suelen estar ahí arriba como Guinea Ecuatorial, Gambia o Mali den un paso adelante y nos regalen momentos también para el recuerdo.

P: ¿Alguna historia para recordar de la Copa de África?

R: La que más me emociona es la de Zambia. Es una selección que a finales de los 80 empezó a funcionar muy bien, incluso estuvo en los Juegos Olímpicos de Seúl 88 goleando a Italia por 4-0. Poco a poco empezó a hacerse un nombre. Luego, a principios de los 90, en el último playoff para llegar al Mundial de Estados Unidos 94, el avión que debía viajar de Zambia a Senegal se estrelló en la costa de Gabón y murió toda la expedición salvo dos o tres que viajaron desde Europa. Por lo tanto, esos niños que vieron a sus ídolos morir luego fueron a ganar la Copa de África en 2012, justamente en Gabón, a orillas de la zona donde murió toda la generación del 93. Esa historia es buenísima porque se cierra un círculo, un homenaje fantástico y que además se ganó la Copa de África desde el punto de penalti. Un cierre espectacular para una historia muy bonita.

P: ¿Está cada vez más cerca la Copa África de la Eurocopa y la Copa América?

R: Bueno son torneos distintos, su idiosincrasia, su alma propia y su esencia. Creo que a nivel de calidad estamos viendo a futbolistas africanos rindiendo muy bien a nivel europeo y yo sí que creo que hay más variedad. Al final, ¿cuántos equipos pueden ganar la Copa América? Pues Argentina, Brasil y no sé si alguno más. En Europa sí que quizás se abre un poco más el abanico, pero es un fútbol más previsible. En África lo bueno es la imprevisibilidad: problemas con los viajes, con las primas, con la Federación, dificultades para organizarse… Todo eso hace que el torneo sea muy especial. A nivel futbolístico, sí que es verdad que al haber 24 selecciones pues hay un nivel más bajo en las selecciones menos potentes, pero creo que cada torneo es diferente y no tiene que mirarse en otros campeonatos. Calidad y talento hay de sobras.

P: ¿Es quizás la Copa de África donde hay más favoritas al titulo?

R: Sí, lo bueno de la Copa de África es que hay muchos candidatos. Hay hasta siete u ocho candidatos. Desde Túnez, Argelia, Marruecos, Egipto hasta Senegal, Nigeria, Ghana… Hay muchas candidatas, pero favorita yo diría que ninguna porque es un torneo muy crudo, muy duro y que cuentan muchos matices. Costa de Marfil, aunque esté peor que antaño, también está ahí.

P: Si me tuvieras que decir la campeona, ¿cuál sería?

R: No tengo ni idea. Ojalá lo supiera. Es verdad que Marruecos llega muy fuerte y creo que es la más fuerte. Es la que está más alto en el ranking FIFA de las africanas, es semifinalista del último mundial y encima ha añadido jugadores de nivel como Chadi Riad o Harit, que se han unido a los Bono, Ziyech, Amrabat… Un equipo muy completo que parte con el cartel de favorito si es que puede haber un favorito.

P: ¿Qué 'desconocidos' crees que se podrán dar a conocer en esta Copa de África?

R: Pues la República Democrática del Congo tiene jugadores locales, también Zambia tiene algunos que juegan por la zona… Desconocidos puede haber varios pero quizás yo me quedaría con Jallow, que juega en Francia y me gusta muchísimo, Jérémie Boga, que estuvo en el Granada y ahora está en el Niza, Patson Daka, que está en el Leicester… Estas son algunos.

P: Si me tuvieras que decir la selección que puede ser la revelación, ¿cuál sería?

R: Pues yo siempre estoy apostando por Mali. Creo que está en un momento óptimo. Tiene a jugadores como Mohamed Camara, Haidara, Samasseko, Doumbia, Hamari Traoré de la Real Sociedad… Es un equipo joven, quizás atrás es la parte un poco más floja, pero creo que Mali no ha ganado nunca una Copa de África y ya le toca. Tiene mimbres suficientes para hacerlo este año.

P: ¿Con quién hay que ir? ¿Cuál es la selección más atractiva?

R: Obviamente hay que ir con Guinea Ecuatorial, con el ‘underdog’ del campeonato. Es una selección plagada de futbolistas nacidos en España y con origen ecuatoguineano, con jugadores como Jesús Owono (portero de la Real Sociedad), Saúl Coco (central de la UD Las Palmas), Emilio Nsue, Pablo Ganet, Jannick Buyla, Fede Bikoro, Iban Salvador… Es un equipo que hay que apoyar mucho, de un país muy pequeño que fue provincia y colonia española hasta el año 1968 y que por lo tanto yo creo que hay que ir sin ninguna duda. Es el que puede ofrecer más sorpresas. Y, ya que me preguntas, pues igual también con Mali. Es una selección de jugadores muy molones, muy divertida de ver y muy de ataque así que también hay que ir un poco con ellos.