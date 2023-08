Alcanzar el sueño europeo en Andorra

El FC Santa Coloma hizo historia al eliminar al Sutjeska y ser el primer equipo andorrano en acceder a la tercera ronda de la Conference League El AZ Alkmaar neerlandés es el próximo obstáculo para un equipo que sueña en grande

En Andorra, también el fútbol es diferente. La primera división del pequeño país cuenta con tan solo diez equipos, pero con el gran premio de una plaza europea para los tres primeros. Hasta ahora, ningún equipo andorrano había conseguido pasar más de dos rondas, ni de Champions, ni de Europa League, ni de la nueva Conference. Nadie, hasta la pasada semana, en la que el FC Santa Coloma, tercer clasificado la pasada temporada en liga, remontó en la vuelta ante el FK Sutjeska Nikšić de Montenegro para clasificarse para la tercera ronda de la Conference Laegue. Un hecho histórico.

Este jueves 10 de agosto (19:00h CET), el Santa Coloma se enfrenta al AZ Alkmaar, uno de los grandes de los Países Bajos. El ppróximo paso hacia la gloria. El primer partido será en ‘casa’, en el Estadi Nacional de Andorra, y la vuelta será en el imponente AFAS Stadion, una semana más tarde.

“Estamos muy ilusionados. Tengo mucha confianza en mi equipo. Sabemos que es un paso muy complicado, pero que no nos maten antes de estar muertos. Será un reto muy ilusionante y una experiencia brutal”, confiesa a SPORT Dani Toribio, capitán del FC Santa Coloma.

Sobre la clave del éxito, Toribio lo tiene claro: “Es un sueño estar aquí ya que ningún equipo de Andorra lo había conseguido antes, pero tenía claro que si algún equipo lo iba a conseguir era el nuestro. Lo que se ha generado dentro del vestuario es muy importante, hay una unión muy fuerte. Para mí el mejor éxito es tener un buen vestuario. Los sueldos son 10 o 20 veces menores a los rivales con los que nos hemos enfrentado, pero todos los chicos han jugado con el corazón y con mucha humildad. Y ese ha sido el éxito”.

El FC Santa Coloma celebra su pase a tercera ronda de la Conference League | (@fcsantacoloma) - Instagram

Con experiencia en equipos como Málaga, Villarreal, Ponferradina, Murcia, Alavés, Racing o Alcorcón, Toribio buscaba en Andorra la posibilidad de competir de manera internacional, una “espina clavada” que ha acabado por conseguir.

Formado en la cantera del FC Barcelona hasta llegar al filial, el centrocampista deja claro que es una etapa que le marcará para siempre.

“El Barça fue el trampolín para recibir la mejor formación futbolística en cuanto a valores y educación, y eso fue muy importante. Aún en el día de hoy tengo amistades y nos ayudamos mutuamente. Esa educación es fundamental, con los hábitos diarios y el respeto. Eso lo aprendí en Can Barça y lo he llevado a todos lados en mi carrera deportiva. Sin ir más lejos, cuando llegó Luis Enrique a la cantera me dijo que no contaba conmigo y tuve que buscar alternativas. El golpe de realidad cuando sales del Barça es brutal, pero estaba preparado porque me enseñaron que no todo es color de rosa, y eso que te lo enseñen es muy importante”, relata.

En todo caso, jugar en Andorra tiene un aliciente especial. Este año, el Inter Escaldes también lo tuvo a tocar, pero el Hibernian escocés no perdonó en casa tras caer en la ida de la segunda ronda de la Conference League, en el Estadi Comunal d'Andorra la Vella.

El Inter Escaldes de Andorra quedó eliminado ante el Hibernian en la Conference League | (@interescaldes) · Twitter

“Aquí en Andorra la rivalidad es sana. Todos los jugadores que estamos aquí queremos lo máximo para los clubes. Recibí más de un mensaje de felicitación de otros rivales a los que nos enfrentamos en liga, y fue muy bonito. Todos queremos ganar y cumplir los objetivos, pero reina el fair-play”, afirma.

A pocas horas de un partido histórico para el club andorrano, todo el fútbol del país se volca con el Santa Coloma: “Queremos ganar, pasar de ronda y seguir soñando. Estamos preparados para hacer cosas importantes y nos exigen ganar. Todos vamos en la misma línea”.