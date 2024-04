Xavi: "Que la rabia y la decepción nos sirvan en el clásico"

Como siempre, Xavi Hernández salía solo y pensativo al verde del Campo Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Pasaban 18 minutos de las 11:00. Venía de hacer una sesión de análisis de vídeo. También como de costumbre. Cambiar rutinas es un error en estos contextos. Aunque estés a las puertas de un clásico.

"Hoy el equipo ha entrenado mucho mejor, ayer creo que aún estaban tocados a nivel de ánimos después de lo del PSG...", comentó el egarense desde la sala de prensa. No ha sido (no está siendo) nada fácil hacer ese 'reset', ese "cambio de chip", como dijo el técnico a los periodistas que acudieron a esta previa del Real Madrid-FC Barcelona.

POCA EXPECTACIÓN

Sea por coincidencia con el Barça-Chelsea de Champions femenina o porque el contexto, con esos ocho puntos de diferencia, puede hacer de este clásico algo descafeinado, no había mucha expectación. Otras veces no cabía un alfiler a 24 horas de un partido de esta índole.

¿Cómo han sido estas horas posteriores a la gran decepción europea? "Que la rabia y la decepción del otro día nos sirva para jugar muy bien al fútbol. Pero delante, tendremos un Real Madrid muy fuerte y reforzado".

¿CÓMO VIO EL PLANTEAMIENTO DEL MADRID EN MANCHESTER?

Hablando del club blanco. ¿Cómo vio el planteamiento de Ancelotti y lo que sucedió en Manchester? "El Madrid se tuvo que defender. Al final, estás frente al mejor equipo del mundo y, muchas veces, no es que lo quieras tú, es que te somete el rival. Y más un Manchester City. Defendió muy bien, la verdad, y también es lícito. Son situaciones del juego que hay que dominar. Mañana tenemos que ser efectivos, porque el Madrid lo es".

Xavi Hernández, durante su comparecencia este sábado / Barbeito

Sin espacio para muchas bromas, con toda la trascendencia que tiene el choque en clave azulgrana, Xavi analizó que "el Madrid apretará en los primeros minutos de cada parte. Tenemos que ser muy valientes con la pelota. Es el escenario perfecto para mostrar personalidad y todo lo que hemos trabajado. Los primeros minutos serán clave".

TRASCENDENCIA

"Para nosotros, es el partido más importante de la temporada. Hay que ganar, en caso de ganar estaríamos a cinco puntos. Ese es el escenario que nos gustaría. Vamos a intentar competir y ganar en el Bernabéu", dijo el preparador vallesano. Es lo que ha intentado transmitir al vestuario. O hay fe o será imposible competirle al cuadro de Ancelotti con el torrente de talento que tiene.

"Me equivoco cuando me expulsan..."

¿Sensación de que se le escapó de las manos la posibilidad de hacer algo muy grande en Champions con el equipo de su vida? "Sí, sí. Por eso, la frustración. También me equivoco cuando me expulsan. Son situaciones que, aunque veas una injusticia, son el juego. Una pena, porque teníamos una oportunidad de oro. Cuando estábamos once contra once, estábamos muy bien y la situación era muy favorable".

POSIBLE DESGASTE

A pesar de que el conjunto madridista debería llegar más tocado y desgastado físicamente tras esa batalla en Manchester, Xavi insistió en que el estado de euforia también dará un plus. "Yo creo que es más a tener en cuenta para ellos. Depende del cansancio que tengan sus futbolistas. Nosotros llegamos bien y pienso que estamos preparados para ganar. Pero no pienso que afecte demasiado el cansancio en este tipo de partidos".

El equipo viajará este domingo por la mañana y llegará a la capital española pasadas las 12:00.