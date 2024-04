Xavi: "No me han citado, ya habrá tiempo de hablar"

A escasas hora para vivir el clásico en el Santiago Bernabéu entre Real Madrid y FC Barcelona, Xavi Hernández atendió a los medios de comunicación para analizar, por un lado, el batacazo europeo ante el PSG del martes, y, por otro, el último tren que tiene el cuadro azulgrana para subirse a la lucha por la Liga.

El cuadro blanco viene de clasificarse para semifinales después de hacer un ejercicio de resistencia en el Etihad Stadium, donde fue infinitamente superior al City pero forzó los penaltis y logró el pase.

"NO ME HAN CITADO PARA NINGUNA REUNIÓN"

Uno de los focos, una vez más, los plazos sobre su futuro. A priori, no seguirá, tal y como anunció hace un par de meses. Pero sigue vislumbrándose una puerta ligeramente entreabierta.

"No hay ninguna reunión. Mañana, lo que importa es el club. Nos jugamos la Liga, si no ganamos será muy difícil. Yo no soy el importante, ya habrá tiempo de hablar", ha comentado el de Terrassa.

SOTO GRADO

El técnico egarense se volverá a ver las caras con César Soto Grado. El colegiado riojano lo expulsó en la primera jornada de Liga en el Coliséum Alfonso Pérez. El Barça tiene, ojo al dato, un 28.5% de porcentaje de victorias con este árbitro al mando.

"Creo que no me ayuda hablar de árbitros. Queremos que hagan la mejor faena posible y que acierten, que imagino que es el objetivo de todos los árbitros". Conciliador y sin querer entrar en cómo será ese reencuentro y en su labor en un clásico a vida o muerte para el Barça.