El desastroso dato del Barça en los clásicos del Camp Nou

El conjunto azulgrana encadena tres partidos sin ganar como local contra el Real Madrid El último triunfo culé en una visita de los blancos al Estadi fue a finales de octubre de 2018, hace cuatro años y medio

El sufrido triunfo en San Mamés fue extremadamente importante porque, entre otras cuestiones, permitirá al FC Barcelona afrontar el clásico del próximo domingo en el Spotify Camp Nou con nueve puntos de margen respecto al Real Madrid. Aunque la holgada distancia que le separa del segundo clasificado de la Liga convierte un empate en el clásico en un resultado favorable, el conjunto azulgrana solo piensa en la victoria… y en romper una racha muy negativa frente al eterno rival que, sin ninguna duda, merece corrección.

Y es que, como local, el Barça no gana al Madrid desde finales de octubre de 2018, esto es, hace cuatro años y medio. Tenemos que remontarnos a la época prepandemia para encontrar el triunfo más reciente del cuadro catalán en un clásico disputado en el Estadi: fue el que precipitó, con una manita, la destitución de Julen Lopetegui (5-1). Desde entonces, el feudo barcelonista ha acogido cuatro enfrentamientos entre los dos mejores equipos del fútbol español, tres de Liga –un empate a nada (0-0) y dos asaltos merengues (1-3 y 1-2)– y la ida de las semifinales de la Copa del Rey 2018/19 (1-1).

La preocupante tendencia empezó justo después del triplete de Luis Enrique. Concretamente, con una remontada del Madrid en la jornada 31 de la Liga 2015/16. Gerard Piqué adelantó a los azulgranas, pero Karim Benzema y Cristiano Ronaldo dieron la vuelta al marcador (1-2). Los dos siguientes cursos, el clásico de Liga finalizaron en tablas (1-1 la campaña 2016/17 y 2-2 el curso 2017/18); entre ambos, no obstante, el equipo blanco se llevó la Supercopa de España de 2017 con una nueva victoria en el estadio del Barça en la ida (1-3).

Mejores números en el Bernabéu

El balance en los últimos nueve clásicos que han presenciado en directo los aficionados culés es realmente negativo: un triunfo, cuatro empates y cuatro derrotas. Si centramos la perspectiva en las últimas tres visitas del Madrid al Camp Nou, todas ellas correspondientes al torneo de la regularidad, el análisis no mejora: una igualada y dos duelos perdidos. De hecho, los números en el campeonato doméstico en las últimas siete temporadas (solo una victoria, tres empates y tres derrotas) ya son muy malos para el conjunto blaugrana.

La realidad es muy distinta si analizamos los clásicos que han tenido lugar en el Bernabéu desde 2015, cuando empezó la mala racha del Barça ante el Madrid en el Spotify Camp Nou: desde entonces se han jugado once enfrentamientos en Chamartín y siete de ellos han acabado con triunfo visitante. Solo cuatro han tenido color blanco y, en este margen temporal, no se ha registrado ningún empate. Las cifras, no hace falta ni decirlo, contrastan con las del Camp Nou.

Los blaugrana se agarran a la figura de su entrenador, Xavi Hernández, para cambiar por fin la dinámica: el egarense, que precisamente el domingo se estrenará en casa ante el eterno rival, ha ganado tres de los cinco compromisos frente al Madrid desde su llegada al banquillo.