Inspector Flores: "Jugar en Montjuïc favorece la seguridad del clásico"

El coordinador de seguridad del FC Barcelona, Francesc Flores, explica a SPORT el dispositivo de seguridad para el Barça-Madrid de este sábado El nivel de alerta antiterrorista se mantiene en 4 sobre 5 y el despliegue será el propio de un partido de 'alto riesgo'

Un clásico concentra la atención mundial y la seguridad es uno de los aspectos más importantes. Será el primer Barça-Madrid en Montjuïc. El control será máximo pero no extraordinario respecto a otros clásicos o acontecimientos de este tipo. Es un partido de alto riesgo y también se mantiene el nivel 4 sobre 5 de alerta antiterrorista.

SPORT habló con el inspector Francesc Flores, coordinador de seguridad del FC Barcelona, del operativo para el clásico. "Solemos empezar entre cuatro y cinco horas antes del encuentro y terminaremos cuando la montaña esté vacía, unas dos o tres horas después. Lo que más se ve es el orden público, la parte visual, pero tenemos gente de seguridad ciudadana, grupo de motoristas, dispositivos en ferrocarriles, metros, medios aéreos, drones, helicóptero...". Un dispositivo que supera el centenar de efectivos y que, a nivel de extensión, "es muy amplio, pues va de Plaça d'Espanya hasta arriba del todo".

Satisfacción tras los primeros partidos

Tanto en los Mossos d'Esquadra como en los diferentes cuerpos que se coordinan existe satisfacción de cómo está respondiendo el Olímpic Lluís Companys en los partidos del FC Barcelona. "Al principio nos preocupaba el tema de las aglomeraciones, pero no hemos tenido, los aficionados van subiendo escalonadamente y es verdad que contra el Madrid se formarán más colas en los últimos 10 minutos, pero también ocurría en el Camp Nou. El estadio, con las dos lanzaderas, las escaleras mecánicas, está absorbiendo muy bien los accesos y que no haya vehículos privados a nivel de seguridad es una tranquilidad, con muchas vías limpias para cualquier emergencia", reconoce Flores.

También hay que tener en cuenta que la capacidad del estadio "es la mitad que la del Camp Nou" y que aficionados del Madrid en el sector visitante no se prevén más de 200. "Hemos tenido partidos en el Camp Nou con 5.000 seguidores rivales, algunos muy peligrosos y sin entradas", recuerda Flores.

La llegada de los dos equipos es uno de los momentos más delicados y favorece que no se creen atascos: "Es cuando te puedes encontrar más aficionados, seguidores de ambos equipos y mediáticamente tiene más incidencia si ocurre algún hecho aislado. Se aumenta la seguridad privada, se hacen pasillos... ". Para Flores, que acuda o no Florentino Pérez como máximo dirigente del rival, "puede influir algo en el dispositivo, pero incluso ha habido ocasiones en los que no tuvo una protección específica".

Control sobre los episodios racistas

El inspector Flores explica que "24-48 horas antes del partido, por normativa de la Ley del Deporte siempre hay una reunión previa, pero nosotros siempre estamos colgados del teléfono. Desde seis meses antes de subir el Barça a Montjuïc que lo fuimos preparando".

En cuanto al dispositivo antiterrorista, "en todos los partidos desde hace mucho tiempo hay personal específico que su único objetivo en el estadio y cercanías es controlar todo lo relacionado con el tema de terrorismo. Un artefacto dentro del campo no es lo mismo que en la calle, el riesgo cero nunca existe, pero es un aspecto que está muy trabajado", señala Flores.

También habrá una gran incidencia en controlar que no se desaten episodios racistas, tras precedentes en otros estadios con Vinicius Junior u otros futbolistas, y recuerda que "la temporada pasada se levantaron denuncias. Nosotros si identificamos y vemos exactamente lo que se ha dicho las sanciones son muy duras y el aficionado debe saber que van en detrimentro de su propio club", alerta.