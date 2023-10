Calma tensa en el vestuario del Barça con Vinicius

Siguiendo las consignas de Xavi, los blaugrana se centran en el juego Los culers esperan que la batalla solo se dirima sobre el césped DISFRUTA EL CLÁSICO BARCELONA - REAL MADRID EN EXCLUSIVA EN DAZN

El vestuario del Barça intenta evitar a toda costa un ambiente caldeado este sábado en Montjuïc, en el primer clásico de la temporada contra el Real Madrid. El conjunto blaugrana considera que los factores externos al juego solo pueden perjudicarle. El Barça quiere hablar sobre el césped. Sabe que lo que le beneficia es el balón y el juego y ese es el mensaje que Xavi Hernández ha transmitido a sus futbolistas.

A pesar de las importantes bajas con las que afronta el encuentro, el técnico blaugrana tiene plena confianza en la superioridad futbolística de sus jugadores sobre el Real Madrid. Aún sin Jules Koundé, Sergi Roberto y Pedri, ya descartados, y la participación condicionada, al salir de lesión, de Robert Lewandowski, Raphinha y Frenkie de Jong. Xavi ni siquiera tiene claro que pueda contar con ellos, pero lo que sí sabe es que todo lo que no sea fútbol juega a favor del rival.

"Lo que genera tensión no me gusta. Ni este tuit ni que se condicione a los árbitros. Hay que jugar un clásico con respeto y admiración pública. Ya hemos vivido clásicos con mucha tensión y no seré yo el que la genere", sentenció Xavi sobre el tuit de Miquel Camps contra Vinicius tras la victoria ante el Shakhtar, en la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League. Y ese mismo mensaje es el que ha enviado a sus futbolistas.

Y a ello se han aplicado Ferran Torres y Alejandro Balde en la jornada de puertas abiertas para las televisiones que tienen derechos sobre el encuentro. El de Foios y el de La Verneda evitaron polémicas y lanzaron balones fuera cuando se les interrogó sobre si consideraban que Vinicius provocaba con su forma de jugar.

Ferran y Balde respondieron corto y al pie, como le gusta a Xavi. "Te puede picar más o menos, pero cada uno tiene su estilo", comentó el delantero. "No creo que provoque. Cada uno tiene una forma de jugar", dijo el lateral. Dos respuestas casi idénticas con las que el vestuario blaugrana dejó claro que la batalla estará sobre el césped. Como dijo Pep Guardiola a José Mourinho en aquella histórica rueda de prensa previa a la ida de las semifinales de la Champions League de 2011, en respuesta a las constantes provocaciones en sala de prensa del entonces técnico del Real Madrid.

Desde Madrid se ha aprovechado el tuit del directivo del Barça contra Vinicius para intentar enrarecer el ambiente. Y el propio presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha colaborado a elevar la tensión renunciando a acudir al palco de Montjuïc. El vestuario blaugrana ha dejado claro este jueves que no va a entrar en ninguna provocación.