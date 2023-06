Cuatro libros de ciclismo para empezar a vivir el Tour de Francia

La historia oficial y actualizada de la carrera gala y un diccionario sentimental de ciclismo, las novedades más recientes en las librerías 'Landismo' y 'La soledad de Perico' glosan el carisma de Mikel Landa y de Pedro Delgado

Se acerca el Tour de Francia, que este año arranca en España: concretamente, con tres etapas en el País Vasco, tierra apasionada por el ciclismo. Para celebrarlo, y para empezar a empaparse de la atmósfera que envuelve a cualquier buen aficionado a la bicicleta cada mes de julio, cuatro libros relacionados con el mundo del ciclismo y publicados recientemente invitan a abrir boca.

La ronda francesa arranca el sábado 1 de julio en Bilbao, y disputará tres etapas en el País Vasco antes de adentrarse en Francia por la región de las Landas. En esta edición, los Pirineos irán primero, por lo que los Alpes prometen ser los jueces de la carrera.

Landismo - Varios autores (Libros de Ruta)

Mikel Landa no deja indiferente: guste o no, gane o no (a todo buen aficionado le gustaría que ganase más a menudo), siempre genera expectación y comentarios postcarrera. Pasan los años y su carisma no mengua, independientemente de sus cambios de equipo o sus victorias.

Por eso merecía un libro propio. 'Landismo', qué mejor título para intentar definir todo lo que rodea al ciclista vitoriano. Varios autores (periodistas, escritores y el ex corredor Pello Ruiz Cabestany) intentan

"El landista es un aficionado que se mueve entre la esperanza y la resignación, es irónico, se ríe un poco de su propia pasión y se enorgullece de ella, se siente 'gourmet' del ciclismo porque aprecia el espectáculo, la emoción y el estilo por encima del resultado. No cae en la vulgaridad de adular a un triunfador. Probablemente firmaría la frase del escultor Jorge Oteiza, 'no voy a ensuciar mi currículum de fracasos con un éxito de mierda", apunta Ander Izagirre, periodista y ex ciclista amateur.

Mikel Landa, en una imagen de la pasada temporada | EFE

Elena Alcalde, por su parte, titula su pieza 'Solo sé que no se Landa'. Y escribe: "¿Puede ser Landa un referente del nihilismo? Estamos en presencia de un personaje que siempre ha sido interpretado y descrito como el antihéroe clásico, un moderno protagonista de la tradicional novela picaresca que gracias a una carrera marcada por la tragicomedia lleva de cabeza a todos los intelecetuales del medio que tratan de definir lo que es el landismo".

Cabestany también tira de ironía. "Hay que reconocer que lo de #FreeLanda con grilletes y vestido de presidiario estuvo muy bien. Y lo más importante al margen de lo de guapo, que ahí no me meto, es que es muy buen ciclista. Con más nombre y repercusión que palmarés (quizás no sea yo el más adecuado para criticar esto), pero con grandes actuaciones en carreras importantes. Y sobre todo, su forma de correr es espectacular".

Diccionario de ciclismo. Un glosario sentimental - Juanma Trueba - (Geoplaneta)

La literatura ciclista es tan eminente como la del boxeo y no se queda en la recopilación de anécdotas e historias, sino que está cocinada con poesía y emoción”, explica Trueba en la introducción de su diccionario ciclista. En realidad, el orden de la A a la Z es solo una excusa para viajar al ciclismo antiguo, el de las carreras creadas por los periódicos para vender épica a sus lectores, y el de Coppi, Bartali, Merckx, Anquetil o Hinault, sin olvidar a mitos más recientes como Indurain o Pantani.

Buena parte de las historias que Trueba comparte con sus lectores proceden de su memoria y de las vieja colección de revistas de ciclismo de su padre. “En esas viejas maletas que criaban polvo en un trastero se encontraba la diferencia que yo estaba buscando. Solo había que pasar sus páginas acartonadas y disfrutar del incomparable placer que supone descubrir algo que no está en Internet”.

Trueba lo consigue de sobras: todas sus historias esconden algún caramelo; un detalle, un matiz, una curiosidad. Bahamontes y su némesis (Loroño), la misteriosa muerte de Ottavio Bottechia, el primer italiano que ganó el Tour, el curioso invento de la caravana comercial del Tour o las extrañezas del huraño Charly Gaul, el primer escalador puro que ganó la ronda francesa, enamorado de las temperaturas gélidas, y que acabó viviendo como un ermitaño tras colgar la bicicleta.

La cara más solidaria de Hinault, el supercampeón bretón

| EFE

En una de sus entradas, Trueba intenta explicar en qué consiste la clase en el ciclismo. “Es la capacidad para disimular el sufrimiento y conservar la elegancia en mitad de la tortura. Gianni Bugno tenía clase porque su pedalear era tan perfecto que le acercaba a la ingravidez, lo contrario que Chiappucci”.

En el diccionario de Trueba hay espacio para repasar los mejores maillots de la historia (el de Molteni, una empresa italiana que vendía embutidos; Renault, Bic o Kas) y también el peor: el premio es para el Tonton Tapis, que llevaba impresa la cara de su dueño, André Debor. Se arruinó poco después, por cierto. El lema de su empresa era ‘Más barato es ilegal’.

La soledad de Perico - Pedro Delgado y Ainara Hernando Nieva - (Espasa)

Pocos personajes han aparecido en el panorama deportivo español con la fuerza y el carisma de Pedro Delgado, todo un fenómeno de masas en los años ochenta. Convertido en un reputado –y divertido- comentarista de televisión, Perico sigue devorando kilómetros en bicicleta y además, acaba de embarcarse en una aventura inédita para él, la de poner su vida por escrito.

En el libro, Pedro Delgado no se deja nada en el tintero: sus inicios, (¡cuánto le costó tener su primera bicicleta, tantas veces pedida a los Reyes Magos!), su primera victoria, en 1975, pese a tener que cambiar de bici en plena carrera, su mili en Tenerife, la mítica escapada junto a Pepe Recio (Kelme) en la Vuelta de 1985, etc. También sus peleas con José María García, o el abandono más triste de su carrera, cuando tuvo que dejar el Tour de 1986 por la repentina muerte de su madre.

"La soledad de Perico" salta al pelotón editorial con Ainara Hernando | Planeta

Y por supuesto, la obra cumbre de su carrera, el Tour de 1988, que estuvo a punto de verse empañado por una injusta acusación de dopaje, provocada por el probenecid, un diurético permitido por la UCI. “Aquella noche le tuve que pedir a mi masajista, Vicente Iza, una pastilla para poder conciliar el sueño. Fue la segunda vez en mi vida que tuve que hacer algo así. La anterior había sido cuando mi hermana Marisa me llamó por teléfono, también durante el Tour, para decirme que mamá había muerto”.

Con la ayuda de la periodista Ainara Hernando Nieva, Perico cuenta su vida saltando en el tiempo, entre 1973, cuando veía a su hermano Julio repartir periódicos en bicicleta, hasta diciembre de 2022, cuando llega el momento de pasar balance. “El tiempo pasa muy rápido cuando llegas al final. El año a año lo vives tan centrado en los entrenamientos que y las carreras que ese tiempo parece estático”, confiesa.

El viaje por la vida deportiva de Perico es un viaje ameno y bien documentado. Y además permite recordar aquel viejo ciclismo –sin pinganillo- de ataques imposibles y de héroes impensados.

La historia oficial del Tour de Francia (Libros de Ruta)

La carrera ciclista por antonomasia, el maillot por el que todos suspiran (con permiso del arcoiris), la prueba que ha convertido las carreteras francesas en territorio de sueño y drama desde 1903. No hay carrera por etapas con más épica ni con más historia.

Por ello, la editorial Libros de Ruta acaba de publicar la histora oficial del Tour, actualizada con lo sucedido el año pasado (un gran Tour, por cierto, el que ganó Vingegaard ante ).

El libro, con más de 300 fotografías, repasa a los grandes campeones (Anquetil, Merckx, Hinault e Indurain, los únicos capaces de ganarlo en cinco ocasiones), pero también a los pioneros (Lapize, Pélissier, Eugéne Christophe y sus continuas desgracias) y a los que pasaron por el Tour sin vestir nunca de amarillo, como Poulidor.

Bilbao dará la salida al Tour 2023 | SPORT.es

La historia oficial del Tour recoge además objetos poco conocidos de la historia de la carrera: documentos fundacionales, trabajos artísticos y el equipamiento más innovador de cada época.

También incluye estadísticas completas de la carrera y clasificaciones exhaustivas de todas las ediciones disputadas desde que en 1903, los responsable del diario 'L'Auto' (rebautizado como 'L'Équipe tras la Segunda Guerra Mundial) decidiesen organizar una carrera ciclista por etapas en Francia. Bendita locura la de Henri Desgrange -organizador y director de los primeros Tours- y compañía.