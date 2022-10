La 'unidad B' protagoniza la primera victoria del Oporto

El cuadro luso se impuso ante el Leverkusen gracias a los tantos de Sanusi y Galeno (2-0) El Leverkusen mereció más en la primera parte, pero Schick perdonó desde los once metros

Tres jornadas después, el Oporto consiguió estrenar su casillero particular de puntos en Champions. Lo hizo gracias a una victoria que pudo parecer cómoda por la superioridad mostrada en la segunda parte, pero que no se corresponde con la imagen de los primeros 45 minutos. Sérgio Coincençao supo dar con la tecla tras el descanso y la 'unidad B', comandada por Sanusi y Galeno, guió a los 'dragones azules' hacia su primer triunfo en la máxima competición europea.

FICHA TÉCNICA Champions League OPO 2 ________________ 0 LEV ALINEACIONES Oporto Costa; Mario (Galeno, 63'), Pepe, Carmo, Wendell (Sanusi, 63'); Costa (Otávio, 46'), Eustaquio, Uribe (Grujic, 83'), Pepe; Evanilson (Martínez, 71'), Taremi. Bayer Leverkusen Hradecky; Frimpong, Tah, Tapsoba, Hincapié; Andrich (Demirbay, 72'), Hlozek (Adli, 72'), Aránguiz (Amiri, 79'); Diaby, Schick, Hudson-Odoi (Fosu-Mensah, 86'). Goles 1-0 M. 69 Sanusi. 2-0 M. 87 Galeno. Árbitro Anthony Taylor (Inglés). TA: Joao Mario (50'), Uribe (61')/Hincapié (40'), Frimpong (53'), Andrich (57'). TR: Frimpong (2a amarilla, 88'). Estadio Do Dragao

El Leverkusen no se dejó amedrentar por la presión ejercida por Do Dragao, y saltó sobre el césped sin tapujos. Cargó con el peso ofensivo del partido y, como consecuencia, golpeó primero por mediación de Hudson-Odoi. Sin embargo, el tanto no subió al electrónico al electrónico debido a una falta previa de Andrich.

El conjunto germano siguió picando piedra para obtener la ventaja, pero el Oporto consiguió materializar la primera ocasión manifiesta de la que dispuso. Tademi aprovechó un contragolpe para cabalgar a campo abierto hasta presentarse en el área contraria antes de conectar una pared y culminar él mismo la jugada. A partir de ese momento, el partido enloqueció.

Anthony Taylor cortó de raíz la euforia local cuando se llevó la mano al pinganillo. Desde la sala de video arbitraje le estaban indicando que el gol debía ser anulado, ya que David Carmo golpeó el esférico con la mano en un remate de Schick en la jugada inmediatamente anterior. El Oporto pasó de celebrar un gol a lamentar un penalti en contra. El propio Schick se encargó de ejecutar la pena máxima, pero su intento fue detenido por Diogo Costa.

El Oporto necesitaba reaccionar con urgencia, por lo que Sérgio Conceiçao dio entrada a Otávio tras el receso. La presencia del internacional portugués dio un nuevo aire a los 'dragones azules', que comenzaron a jugar de forma más vertical y, tras una primera parte prácticamente estéril, generaron peligro sobre la portería de Hradecky.

En una de estas aproximaciones, el Oporto comenzó a encadenar pases a una velocidad endiablada hasta que el esférico llegó a Tademi, que se encontraba escorado en el flanco derecho del campo. El ariete iraní imprimió un momento de pausa a la jugada antes de servir un centro teledirigido a la cabeza de Sanusi, que remató a placer para estrenar el electrónico.

La sentencia del cuadro luso llegaría en los últimos compases del encuentro. Tademi comenzó a arrastrar rivales en el balcón del área hasta que detectó el desmarque de Galeno que, en situación de uno contra uno, batió a Hradecky para ampliar la ventaja.