Sigue el lío con la 'maldición' sobre Guardiola: "Este hombre no me representa..."

El ex agente de Yaya Touré, Dimitri Seluk, levantó ayer la 'maldición africana' que le echó a Guardiola en el año 2018 Ahora, el futbolista marfileño ha querido desmarcarse de las declaraciones de Seluk mediante un mensaje compartido en sus redes sociales

El Manchester City visita esta noche al Real Madrid en el encuentro correspondiente a la ida de las semifinales de la Champions League. El conjunto 'citizen' con Pep Guardiola a la cabeza quiere alzar, de una vez por todas, el trofeo de la máxima competición europea.

El entrenador catalán todavía no ha conseguido ganar ninguna Champions desde su salida del banquillo del Barça. Tras los tropiezos de Guardiola en esta competición, siempre se recuerda la 'maldición africana' que le echó Dimitri Seluk, el representante de Yaya Touré.

En el año 2018 y molestó con la actitud de Guardiola, Seluk señaló que "estoy seguro de que muchos chamanes africanos harán lo posible para que Guardiola no gane la Champions. Esto será una maldición africana para Guardiola. El boomerang volverá, Pep. Verás lo que pueden hacer los chamanes africanos".

Sin embargo, ayer el ex agente del jugador se pronunció en el 'Mirror' decidiendo liberar al técnico de Santpedor de esta maldición: "Creo que es hora de que termine esta amargura, y sé que Yaya siente lo mismo porque no desea nada más que éxitos para el City".

Ante estas nuevas declaraciones de Dimitri Seluk, el exfutbolista Yaya Touré ha querido desmarcarse. En un mensaje en Twitter, Touré ha compartido que "mi antiguo agente está siendo citado por los medios de comunicación sobre una 'maldición'. ¡Por favor, no me asocien con estos estereotipos sin sentido y perezosos! Este hombre no me representa de ninguna manera. Ampliar estos estereotipos es dañino".

My former agent is being quoted by the media about a ‘curse’.



Please don’t associate me with this nonsense and lazy stereotypes about African curses!? 🤔



Media… move on please. This man does not represent me in any way. Amplifying these stereotypes is harmful.