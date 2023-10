La Real Sociedad espanta fantasmas en el Red Bull Arena

El conjunto donostiarra celebró ante el Salzburgo su primera victoria en la presente edición de la Champions Su anterior participación en la máxima competición europea, hace justo una década, se saldó con un único punto

La Real Sociedad no está acostumbrada a jugar partidos de Champions, ya no digamos a ganarlos. El conjunto donostiarra acudió a Austria después de un injusto empate ante el Inter, y su anterior participación en la máxima competición europea, en la temporada 2013/2014, se saldó con un único punto. Poco importaron los precedentes contra el Salzburgo, al que no dieron ninguna opción.

El cuadro donostiarra llegaba al Red Bull Arena impulsado por sus tres victorias consecutivas, la última de ellas un contundente 3-0 en el derbi vasco. Este plus de motivación, acrecentado tras escuchar el himno de la Champions, se saldó con un arranque fulgurante, en el que se contabilizaron dos buenas ocasiones de Barrenetxea y Oyarzabal por el flanco izquierdo.

Estos dos primeros avisos sirvieron como antesala del primer golpe del encuentro, propinado por Mikel Oyarzabal. El capitán 'txuri-urdin' recibió un pase filtrado de Brais Méndez antes de fintar a Solet y definir con un disparo cruzado imposible para Schlager. El gol despertó a los 'toros rojos', que realizaron su primera embestida por mediación de Roko Simic. El prometedor delantero croata ganó la espalda a Le Normand, que se vio obligado a derribarle para que el peligro no fuese a mayores, recibiendo una amarilla muy condicionante a los 15 minutos.

La Real había aprendido de su empate contra el Inter que en Champions no se puede perdonar, y no tardó en ampliar su renta. El tanto de la tranquilidad tuvo su inició y su final en Brais Méndez, que protagonizó una cabalgada infinita a raiz de un contragolpe. A su izquierda tenía a Oyarzabal, y a su derecha a Kubo, pero optó por acabar él mismo la acción que había cocinado a fuego lento. Tal vez pecó de 'chupón', pero la resolución de la acción no dejó dudas sobre si su decisión fue correcta.

El dominio donostiarra era evidente y pudo quedar refrendado con un tercer tanto, pero Oyarzabal perdonó manera incomprensible en boca de gol. Por suerte, el Salzburgo no supuso ningún tipo de amenaza, y el único sobresalto llegó tras una fea entrada de Solet sobre Kubo.

Amago de rebelión tras el descanso

Parecía evidente que algo tenía que cambiar en el cuadro austriaco, y a Gerhard Struber no le tembló el pulso en el momento de introducir un triple cambio. Imanol también movió ficha, y la cómoda ventaja atesorada le permitió retirar a su mayor baluarte defensivo, Le Normand, para no exponerse a una posible segunda amarilla.

Ya sea por los cambios o por el exceso de confianza de la Real Sociedad, el Salzburgo pareció otro equipo en el arranque del segundo acto. Los toros rojos comenzaron a aproximarse al área contraria, y una de sus incursiones se vió recompensada en forma de penalti después de que Remiro derribase a Simic. Pudo llevarse un susto de los gordos el cuadro donostiarra de no ser por el VAR, que intervino para anular la acción.

El amago de rebelión de los locales, sin embargo, se fue sofocando con el paso de los minutos, y terminaron el encuentro sin protagonizar un solo tiro entre los tres palos.