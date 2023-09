La Real Sociedad reafirma su hegemonía en el derbi vasco

El conjunto donostiarra se impuso ante el Athletic por un contundente 3-0 gracias a los goles de Le Normand, Kubo y Oyarzabal Los bilbaínos no conocen la victoria en los últimos siete enfrentamiento ante sus vecinos del País Vasco

El derbi vasco, definido por Ernesto Valverde como "el mejor de LaLiga" en la previa, estuvo a la altura de las expectativas. La Real Sociedad reafirmó su hegemonía en enfrentamiento directo ante el Athletic, aumentando su invicto hasta los siete partidos. El abultado resultado no hace justicia al desempeño de los bilbaínos, que echaron en falta la efectividad de la que sí gozaron sus vecinos, que se impusieron gracias a los tantos de Le Normand, Kubo y Oyarzabal.

No era un partido cualquiera para el Athletic. Además del plus de motivación que supone la disputa de un derbi, los bilbaínos tenían como aliciente derrotar por primera vez a Imanol Alguacil, algo que no habían conseguido en sus seis anteriores comparecencias. Ernesto Valverde no se guardó nada en el tintero, y formó con Nico Williams de inicio a pesar de que no había sumado un solo minuto desde su lesión.

Poco importó la falta de rodaje del menor de los Williams. El internacional español fue el jugador más desequilibrante del Athletic, convirtiendo en una visita al dentista para Traoré cada internada por el flanco izquierdo. La Real estaba incómoda, y la lesión muscular de Tierney en un sprint acrecentó sus problemas.

Incómodo no es sinónimo de sometido, y el primer manotazo de la Real Sociedad no se hizo esperar. Aprovechando una serie de rebotes tras una falta lateral, Robin Le Normand conectó una preciosa volea para poner por delante a los donostiarras. Los leones respondieron a la diana del francés enseñando los dientes con dos ocasiones casi consecutivas de Guruzeta e Iñaki Williams.

Las espadas estaban en todo lo alto antes de la llegada del descanso, y el frenético ritmo del derbi se mantuvo tras la reanudación. La primera ocasión del segundo acto llevó la firma de Iñaki Williams, cuyo disparo cruzado se perdió por la línea de fondo tras acariciar el palo.

Los partidos, más los derbis, suelen decidirse por detalles. Y esta ocasión errada por el mayor de los Williams, que pudo convertirse en el 1-1, dio paso al 2-0. Un contragolpe conducido por Brais Méndez y prolongado por Sadiq terminó en las botas de Kubo, al que no le tembló el pulso en el momento de definir por el palo corto de Unai Simón.

El gol donostiarra volvió a venir acompañado de una reacción por parte de los bilbaínos. Remiro sacó la pierna a pasear para frustrar el intento de Iker Muniain, y un disparo envenenado de De Marcos desde la frontal dio un buen susto a los aficionados del Reale Arena. De nuevo, dos muy buenas ocasiones que no se vieron premiadas en forma de gol.

La efectividad que echaba en falta el Athletic se sobraba a la Real Sociedad y Oyarzabal, que acababa de pisar el terreno de juego, regateó a Unai Simón antes de definir a puerta vacía. Esta vez, no hubo reacción visitante. El partido estaba visto para sentencia.