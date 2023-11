El PSG, a evitar un fracaso histórico

El conjunto parisino se juega el pase a octavos ante un Newcastle necesitado y último de grupo Luis Enrique: "No se parece todavía el equipo a lo que yo quiero"

Llega la quinta jornada de Champions y el PSG tiene una papeleta importante. El Parque de los Príncipes albergará el encuentro a cara o cruz ante un Newcastle que ya ganó en St. James' Park, con un contundente 4-1. De ganar a perder hay una gran brecha y, sobre todo, de cara a la última jornada.

El conjunto parisino quedaría muy cerca de sellar el pase a octavos si se impone a las 'urracas', mientras que de no ser así podría incluso acabar colista del grupo. Si bien ha hecho los deberes en casa frente a Dortmund y Milan, no puede decir lo mismo a domicilio. "No se parece todavía el equipo a lo que yo quiero, pero todavía estamos en un proceso de descubrir muchas cosas", declaró Luis Enrique en la previa al partido. A lo que añadió: "Creo que estamos todavía lejos de lo que yo espero que sea el PSG en un futuro".

Luis Enrique tras la derrota en Newcastle | EFE

Sacaría también a la palestra el técnico asturiano la actuación de Dembélé frente al Mónaco y su vuelta a la senda del gol: "Sin ninguna duda, es para mí el jugador más desequilibrante del fútbol a nivel mundial". Asimismo, destacó una evolución del francés respecto a su etapa en el conjunto azulgrana: "Creo que es diferente, porque intentamos que juegue por fuera y por dentro y que genere distintas situaciones".

Partido exigente y decisivo, contra un Newcastle necesitado y último del 'grupo de la muerte'. Luis Enrique, por ende, expuso la necesidad de encontrar a una afición enchufada ante un rival que "presiona muy bien". Puso, precisamente, de ejemplo la victoria de este sábado ante el Chelsea (4-1): "Fueron a presionar con hasta seis jugadores a campo rival. Me espero la misma intensidad o más contra nosotros.", valoraba el asturiano.

Alineaciones probables

PSG: Donnaruma, Mukiele, Achraf, Skriniar, Lucas Hernández; Fabián, Vitinha, Ugarte; Dembélé, Mbappé y Ramos

Newcastle: Pope, Trippier, Schär, Livramento; Joelinton, Miley, Guimaraes; Almirón, Isak y Gordon

Parque de los Príncipes, a las 21:00 horas