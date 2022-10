Sergio Gómez: "Es un sueño trabajar con Pep"

El defensa fichó este verano por el City y ha jugado ya cinco encuentros con los 'Sky Blues' "En el vestuario disfrutamos de Haaland. Intento fijarme en él todo lo que puedo, aprender de su hambre para conseguir más goles", añadió

Sergio Gómez, lateral del Manchester City, aseguró que trabajar con Pep Guardiola de entrenador "es un sueño" y que trata de aprender "lo máximo posible" de su compañero Erling Haaland.

El ex del Anderlecht, criado en la cantera del Espanyol y el Barcelona, habló ante los medios en la previa del encuentro que medirá al Manchester City contra el Copenhague en la Liga de Campeones.

"Para mí es un sueño estar con Pep. Cuando llegué a la cantera del Barcelona, mi primera experiencia fue con él. Cuando eres jugador, lo ves como un sueño que te entrene él. Trato de absorber todos los consejos que me da", dijo Gómez, que fichó este verano por el City y que ha jugado ya cinco encuentros con los 'Sky Blues'.

"Cuando llegas a un club grande es un poco una incertidumbre, pero mis compañeros y el cuerpo técnico me han ayudado mucho. Intento entrenar duro para que Pep no lo tenga fácil a la hora de confeccionar el once".

Gómez debutó con el City al sustituir a Erling Haaland, máximo goleador destacado en la Premier League con catorce dianas.

"Estamos muy contentos de tenerle. Entrena como juega, hace cosas espectaculares. En el vestuario disfrutamos de Haaland igual que vosotros. Intento fijarme en él todo lo que puedo, aprender de su hambre para conseguir más goles", añadió.