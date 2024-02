Galeno tumba al Arsenal

Decepcionante regreso del Arsenal a las eliminatorias de Champions siete años después. El equipo de Arteta se mostró muy tímido y desacertado en el último tercio del campo, terminando el encuentro con cero tiros a puerta. Salvados en el primer tiempo tras un fallo clamoroso de Galeno, el brasileño se resarció en el descuento del partido con un golazo que deja a los 'gunners' contra las cuerdas.

El Arsenal no salió al terreno de juego con el hambre de un equipo que lleva tanto tiempo sin disputar una eliminatoria de Champions. La losa de ser el favorito parecía pesar sobre los de Arteta, que tuvieron mucha posesión, pero no eran capaces de generar peligro serio en el último tercio. Odegaard intentó llevar la responsabilidad ofensiva y creativa del equipo, pero arriba faltaba acierto, especialmente para un Martinelli que no tuvo su día en el Estadio do Dragao.

El Porto tuvo las ideas mucho más claras, eligiendo bien los momentos en los que presionar a los de Arteta y aprovechando la velocidad por banda para inquietar a los visitantes, especialmente al contraataque.

Galeno falló lo imposible

El empate al descanso era prácticamente un milagro, porque el Porto tuvo una de las ocasiones más claras que se recuerdan. En realidad, una doble ocasión. Tras una jugada por banda derecha, el balón le cayó a Galeno en la frontal del área pequeña. El brasileño disparó a bote pronto y envío el balón al larguero, con la suerte de que la pelota volvió a caerle al jugador del Porto que, con todo a favor, la mandó fuera. Las manos a la cabeza de todos los que estaban sobre el césped lo decían todo. Increíble.

La segunda parte no cambió el signo del partido, dejando todavía menos ocasiones que los primeros 45 minutos. El avance de los minutos parecía ir de la mano del conformismo de ambos equipos con el empate. El Arsenal ejercía un dominio completamente estéril, con la sensación de estar especulando con el resultado.

En el último suspiro

El Arsenal de Arteta mostró un pobre bagaje defensivo en Do Dragao / EFE

Cuando el partido parecía visto para sentencia, Galeno, que había protagonizado el fallo del partido en la primera parte, apareció para resarcirse. Apenas quedaban unos segundos para llegar al minuto 94 cuando el brasileño recogió un balón en las proximidades del área rival y lo clavó en la escuadra de la portería de Raya con un remate al palo largo.

Fue el batacazo definitivo para un Arsenal que tendrá que fiarlo todo a una remontada en el Emirates Stadium. El equipo de Arteta, que era favorito en la eliminatoria y que ha deslumbrado en la Premier League, decepcionó en su regreso a los grandes escenarios de Europa.