¿Por qué al Barça le beneficia la derrota del Atlético de Madrid en San Siro?

El Barça disputa este miércoles (21.00 horas) en Nápoles un partido trascendental en el regreso a la Champions League. Aunque para los azulgranas, los octavos de final 'comenzaron' realmente este martes en San Siro. Pero... ¿por qué iba a interesarle tanto al club azulgrana lo que pasara entre el Inter de Milán y el Atlético de Madrid? Muy sencillo: por el nuevo Mundial de Clubes. Arrancará del 15 de junio al 13 de julio de 2025 en Estados Unidos y congregará a 32 equipos.

Los baremos de clasificación instaurados por la FIFA deparan una lucha entre Atlético de Madrid y FC Barcelona por el único puesto libre para el fútbol español, pues solo se reparten dos y uno ya lo tiene el Real Madrid como campeón de la edición de 2021/2022. También podría conseguirla la Real Sociedad, aunque para ello, necesitaría conquistar la presente edición de la Liga de Campeones.

Los colchoneros tienen una clara ventaja, a pesar de haber perdido en el Meazza. Suman 62 puntos por 55 del FC Barcelona. Así que los de Xavi Hernandez deberían recortarles 7 puntos.

Solo se tiene en cuenta, para sumar puntos, lo que se haga en esta edición de la Champions, y por ejemplo, en los octavos de final la victoria vale 2 puntos, el empate 1 y pasar a cuartos, 1 más.

Es decir, el Barça necesitaría ganar los dos partidos ante el Nápoles para sumar 5 puntos (2+2+1) y que el Atlético también perdiera en el Metropolitano frente al Inter para quedarse a solo 2 puntos de los del 'Cholo' Simeone en esta particular carrera por participar en el Mundial de Clubs. 2 puntos que se alcanzarían con una victoria en cuartos o dos empates, por ejemplo.

¿Por qué es tan importante el Mundial de Clubes?

Al margen del aspecto deportivo, de participar entre los 32 equipos más importantes a nivel mundial por un título, sobresale el factor económico.

Y es que hay informaciones que señalan que solo por participar, los equipos podrían ingresar unos 50 millones de euros, mientras que el ganador se llevaría unos 100.

Unas cifras que, indudablemente, son oxígeno para las arcas del club azulgrana. Y que en caso de no recibirlas, sí lo harán rivales directos ya no solo de Europa, sino también de LaLiga. Con 50 'kilos', más el Atlético se convertirá en un rival todavía más potente, por no hablar del Real Madrid...