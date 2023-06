Fecha límite para el futuro de Guardiola

El técnico de Santpedor hizo historia tras su épica victoria en la Champions frente al Inter Tiene contrato hasta el verano de 2025, año en el que cumplirá nueve temporadas en el Manchester City

Pep Guardiola ha tocado el cielo con la consecución de la primera Champions en la historia del Manchester City. En la noche del sábado, el técnico de Santpedor se convirtió en el primer entrenador en conseguir dos tripletes en su carrera y en hacerlo con dos equipos diferentes.

Una vez digerido el éxito en una noche repleta de emociones, la ilusión de los 'fans' del City es pensar que su técnico va a seguir en el club por muchos años más. Pues bien, según 'The Times', Guardiola seguirá ligado al club por los dos años que le restan de contrato, y no tiene intención de salir este verano.

Algunos tenían la sospecha de que algo así podía pasar, pues ha conseguido un reto que parecía imposible y un hito que ya es insuperable. La Champions era la 'espina' que le quedaba por quitarse, pero parece con ganas de seguir ganando en Inglaterra y repetir su éxito en Europa.

Hasta 2025... ¿y ya?

El verano de 2025 es la fecha límite en el contrato de Guardiola con el Manchester City. Según esta información, es poco probable de que el de Santpedor siga ligado al club más allá de este año, pues ya ha estado en Mánchester durante siete años.

Pep Guardiola, con la medalla de campeón de la Champions colgada al cuello | EFE

El tiempo es efímero, y pese a que la ilusión de los 'cityzens' es que Guardiola sea 'su Ferguson' parece una idea demasiado utópica. Por ahora. Sea como sea, el técnico catalán seguirá al frente del equipo la próxima temporada y querrá sumar más trofeos de los 12 que ya ha ganado en el Etihad.

El propio Guardiola confesó a la prensa inglesa que había mantenido una conversación tras el encuentro en Estambul con el presidente del club Khaldoon Al Mubarak.

“Por favor, no me hablen de volver a irme”, bromeó. “Mi presidente me dijo que la final de la Liga de Campeones es en Londres el próximo año, ¡y no puedo decirles lo que le dije! Soy un buen entrenador, pero no puedo ganar un triplete todos los años", concluyó.