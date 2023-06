Fàbregas, sobre el futuro de Guardiola : "Le he visto muy cansado"

El exfutbolista azulgrana comentó la final de la Champions para la televisión inglesa y charló con Guardiola tras el encuentro Habló sobre la continuidad del técnico de Santpedor y el éxito conseguido

Cesc Fàbregas, que comentó la final de la Champions League en la televisión inglesa, explicó que el éxito del Manchester City dependerá de cuánto tiempo esté Pep Guardiola en el club. Su continuidad, según el ex azulgrana, es la clave del éxito para la entidad 'cityzen'.

"Sobre el futuro del club, creo que dependerá de dos cosas: del hambre que tengan estos jugadores después de ganarlo todo y, sobre todo, de Pep, de cuánto tiempo más vaya a estar, porque le he visto muy cansado", dijo Cesc. Por ahora, Guardiola tiene contrato hasta 2025 con el City y no parece que haya nada que haga sospechar que no vaya a cumplir estos años.

"Obviamente no se va a ir la temporada que viene, porque va a querer volver a ganarlo todo, pero el futuro del club dependerá de cuánto esté aquí Guardiola", añadió el que fuera también futbolista del Arsenal.

El técnico de Santpedor ha firmado un triplete histórico con el Manchester City, el segundo de su carrera, y la tercera Champions en su palmarés. Han tenido que pasar 12 años de travesía para verle levantando otra 'Orejona'. Salvo sorpresa, le esperan muchos más éxitos en el Etihad.