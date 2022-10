El Chelsea busca impedir la redención en San Siro

Los 'blues' acuden al enfrentamiento respaldados por una marcada línea ascendente a nivel deportivo El Milan pretende limpiar la imagen ofrecida en Stamford Bridge para revalidar sus opciones de hacerse con el liderato del grupo E

Si el Chelsea sigue con opciones de superar la fase de grupos es, en buena parte, gracias a la dantesca actuación del Milan en Stamford Bridge. El conjunto ‘rossonero’ recibió un duro correctivo (3-0) propiciado por los graves errores defensivos que precedieron a los goles de Fofana, Aubameyang y Reece James.

Una imagen que no se corresponde a la ofrecida en el arranque liguero, por lo que Pioli se ha marcado como objetivo demostrar que aquel partido fue un espejismo. San Siro se presenta como un escenario propicio para redimirse, y se espera que el regreso de Theo Hernández ayude a solventar gran parte de los anteriores problemas.

El Chelsea, sin embargo, no se presenta como un rival asequible en esta redención. Desde que Graham Potter tomó los mandos, los 'blues' no solo no conocen la derrota, también siguen una marcada línea ascendente que se han traducido con dos goleadas en sus dos últimos partidos: 3-0 ante el propio Milan y 3-0 ante los Wolves.

Alineaciones probables

Milan: Tatarusanu; Dest, Kalulu, Tomori, Theo Hernández; Tonali, Bennacer; Krunic, Brahim, Leao; Giroud.

Chelsea: Kepa; Koulibaly, Thiago Silva, Chalobah; Chilwell, Kovacic, Loftus-Cheek, James; Sterling, Mount; Aubameyang.

Árbitro: Daniel Siebert (Alemán).

Estadio: San Siro.