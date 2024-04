Atlético - Borussia Dortmund: horario, dónde ver por TV y alineaciones probables de la ida de los cuartos de final de la Champions League

Atlético de Madrid y Borussia Dortmund se enfrentan este miércoles en el Cívitas Metropolitano en la ida de los cuartos de final de la Champions League. Un duelo tremendamente apasionante que puede ser clave en la eliminatoria, especialmente en las filas rojiblancas.

Los de Simeone tienen claro que para pasar a las semifinales hay que hacer un gran partido en la ida y, si puede ser, ir con ventaja para la vuelta. El Dortmund, con su muro amarillo, es un rival mucho más temible en casa que a domicilio.

Griezmann espera al Dortmund: "Espero un ambiente muy bonito, de noches especiales" / Atlético de Madrid

El Atlético, favorito

Después de eliminar al Inter de Milán en una remontada tremenda en el partido de vuelta, los rojiblancos afrontan esta eliminatoria como grandes favoritos. Tienen más experiencia en competición europea que sus rivales, y además vienen con la moral por las nubes en Europa. Siendo, a priori, inferiores al Inter, los de Simeone demostraron su alta capacidad competitiva y barrieron a un rival que se presentaba en el Metropolitano como uno de los candidatos al título.

Eso es el Atlético, un equipo que no se rinde y que tiene en Griezmann a su gran referente. Forzó para estar en la vuelta ante el Inter, demostrando lo comprometido que está con el proyecto. Si el conjunto rojiblanco logra activarlo en ataque, las semis estarán un poco más cerca.

Memphis, baja sensible

Eso sí, no todo son buenas noticias en el Atlético. Simeone no podrá contar para el partido con Memphis Depay, clave en la remontada ante el Inter. El club rojiblanco comunicó que el delantero neerlandés sufrió una lesión muscular y se perderá el duelo. Una baja más que sensible teniendo en cuenta que se trata de un futbolista capaz de revolucionar partidos.

De esta forma, la delantera del Atlético ante el Dortmund está clara, con Álvaro Morata acompañando al indiscutible Griezmann. Alguna duda más tiene Simeone en la sala de máquinas y en la retaguardia. Azpilicueta podría entrar atrás y veremos si Marcos Llorente actúa en el centro del campo o en el carril derecho.

En el Dortmund hay menos dudas, al menos en el once inicial. Edin Terzic podrá contar con su once más titular, pero no viene el equipo precisamente de una buena dinámica. Sin ir más lejos, los 'borussers' cayeron estrepitosamente en el pasado encuentro de Bundesliga ante el Stuttgart en el Signal Iduna Park.

Alineaciones probables

Atlético: Oblak; Giménez, Witsel, Azpilicueta; Molina, Llorente, Koke, De Paul, Samu Lino; Morata y Griezmann.

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Hummels, Schlotterbeck, Maatsen; Can, Sabitzer; Sancho, Brandt, Adeyemi; Füllkrug.

Horario y dónde ver el Atlético - Borussia Dortmund

Atlético y Borussia Dortmund disputarán el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League en el Civitas Metropolitano a partir de las 21:00 horas. El duelo se podrá seguir en Movistar + Liga de Campeones y en directo en sport.es.