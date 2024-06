Jordan Díaz vuela y luchará por el oro en una 'guerra cubana' de vecinos

En 2021, el habanero Jordan Díaz tomó la decisión más difícil de su vida con 20 años recién cumplidos: quedarse a vivir en España y renunciar a la nacionalidad cubana con la implicación de que debería estar tres años sin representar internacionalmente a su nuevo país.

El triplista del Barça aceptó el reto y no tardó en ponerse a entrenar con ese grupo mágico que tiene el mítico saltador de longitud cubano Iván Pedroso en Guadalara con Ana Peleteiro, Fátima Diamé, Eusebio Cáceres o la ahora lesionada venezolana Yulimar Rojas. En principio, todas las miradas estaban puestas en su debut como español en los Juegos de París, pero finalmente ha podido hacerlo en los Europeos que se están disputando en Roma.

Mucho antes, en 2017 su compatriota de nacimiento Pedro Pablo Pichardo cambió Cuba por Portugal después de dos oros mundiales en triple salto y un bronce bajo techo para convertirse en el actual campeón olímpico y universal en 2022 ya como luso. Pues bien, ambos se jugarán el oro en la final tras maravillar en la calificación. Y ojo de cara a París, porque Andy Díaz también cambió Cuba por Italia y, aunque no está en Roma, lidera el año europeo con 17,79.

El español de nuevo cuño también ha tenido que superar un momento complicado con un nulo en el primer intento, pero en el segundo se ha ido a 17,52 metros pese a no arriesgar y a dejarse 18 centímetros en la batida. ¡De cabeza a la final del martes a las 20.55 horas! Y qué gran noticia pensando en los Juegos de París.

El azulgrana Jordan Díaz, con Pedroso tras su récord de España / TWITTER

De forma casi paralela, Pichardo aceptó el reto y se fue a 17,48 metros, demostrando por qué es uno de los únicos siete atletas de la historia que ha superado la barrera de los 18 metros en triple salto. De todas formas, Jordan Díaz elevó en 2022 su récord de España hasta unos impresionantes 17,87 y nadie duda que tiene los 18 en sus piernas.

"Me he encontrado bastante bien en esta pista, que llevaba sin saltar aquí desde 2018. Al principio me ha cogido un poco de sorpresa, pero al final la calificación me ha salido bastante bien y espero hacerlo lo mejor posible en la final", comentó el campeón mundial sub'18 y sub'20 aún como cubano.

Jordan Díaz supone la continuación a una 'cantera cubana' de la que procede también la debutante martillista Yulenmis Aguilar y que ha dado al atletismo español nombres tan importantes como Niurka Montalvo, Orlando Ortega o Frank Casañas, entre otros muchos.