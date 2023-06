Trágico accidente de una promesa del fútbol italiano

Anwar Megbli, delantero del Livorno, falleció el lunes en el hospital después de un trágico accidente El jugador, de 18 años, viajaba en la parte trasera del ciclomotor de un amigo, cuando chocaron con un automóvil

El fútbol italiano está de luto después de que una de sus más brillantes promesas muriera tras un accidente de tráfico. Anwar Megbli, que militaba en el Livorno, falleció en el hospital el lunes después del trágico accidente del sábado por la noche cuando el delantero, de 18 años, que viajaba en la parte trasera del ciclomotor de un amigo, cuando chocaron con un automóvil.

Un helicóptero lo llevó al hospital Cisanello de Pisa, pero los médicos no pudieron salvar al adolescente. Los fiscales han abierto una investigación sobre el conductor del automóvil, de 30 años.

Anwar Megbli era un delantero de 18 años en el equipo junior de US Livorno, y fue incluido en el equipo senior varias veces durante la temporada actual. El US Livorno 1915, ahora en la serie D y que jugó por última vez en la Serie A en 2014, rindió homenaje a Megbli en las redes sociales. El club de la Toscana escribió sobre el futbolista: "No, uno no puede morir a la edad de 18 años. Hoy Anwar Megbli perdió la vida tras un trágico accidente de tráfico el sábado por la noche. Adiós, campeón. Siempre serás uno de nosotros".