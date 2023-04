"Pensaba que Brahim no estaba al nivel del Milan, pero..."

Fabio Capello rectificó en Sky Sports su opinión sobre el español: "Me equivoqué con Brahim Díaz, no me gustaba" El Milán ganó por 1 a 0 al Nápoles en Champions y Brahim cuajó una gran actuación

En Milán se respira ilusión. La ciudad tiene a ambos equipos en buena posición para ser semifinalistas de Champions tras los resultados de la ida de cuartos de final. En el club 'rossonero', deben en gran medida este éxito al gran rendimiento de Brahim Díaz.

El jugador malagueño, propiedad del Real Madrid, está cuajando una gran temporada de consagración en el Milán. El '10' acumula cinco goles y tres asistencias esta temporada, y aunque no son números espectaculares, está comandando a los 'rossoneros' con sus grandes actuaciones.

En la ida de cuartos de final de la Champions ante el Nápoles, Brahim realizó un partido fantástico. Todos los contraataques pasaban por sus botas y la jugada del único gol del encuentro nace de un quiebro sensacional suyo.

Por eso, Fabio Capello, ahora comentarista de Sky Sports, se vio obligado a rectificar su opinión sobre el jugador del Milán, ya que, anteriormente había comentado que no era un jugador válido para el combinado italiano.

“Me equivoqué con Brahim Díaz… No me gustaba como jugador, pensaba que no estaba al nivel del Milan. Pero ahora ha cambiado por completo, mejorado. Ha madurado mucho física y mentalmente. Antes hacía algo, ahora hace justo lo que necesitas. Ahora marca la diferencia”, afirmó el exjugador del Real Madrid entre otros.

Brahim Díaz es feliz en el Milán y está pasando por el mejor momento de su carrera. Aún así, su futuro no está nada claro por el deseo del Real Madrid de recuperarlo y renovarlo hasta 2027.