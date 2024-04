"Antes de la eutanasia, quiero ver la Europa League de la Roma"

Edoardo es un fiel aficionado de la Roma que está pasando por un momento complicado hasta niveles difíciles de imaginar. El hincha Giallorossi ha contado su historia en el programa TeleradioStereo y ha conmovido a todo el país con ella.

"Hola, soy Edoardo. No quiero hablar del partido contra Udinese, quería decir otra cosa", empezó explicando el aficionado. "Tengo una enfermedad terminal, que no me causa la muerte, pero la calidad de vida es la que es... Ya hice gestiones con una clínica en Suiza, que me envió las fechas", el hincha italiano se refiere a una cita con un instituto suizo de suicidio asistido o eutanasia.

La final de la Europa League

"Los suizos son raros, es como si estuviera organizando un viaje a un spa. Una de las fechas que me propusieron es el 22 de mayo y algo hizo click en mi cabeza", continúa Edoardo. "Me dije: 'Hay algo que tengo que hacer el 22 de mayo'. Entonces lo recordé, es la final de Dublín", explica.

Edoardo se refiere nada más y nada menos que a la final de la Europa League, competición en la que la Roma se encuentra en cuartos de final. "Si hay algo que me gustaría, aunque sea lo último...", afirma entre lágrimas el aficionado romano, "He hecho todo lo que podía hacer, pero si hay algo que me gustaría es estar en esa p*** copa".

De Rossi se pronuncia

Daniele de Rossi, en rueda de prensa / AS Roma

La historia ha recorrido toda Italia rápidamente, llegando incluso a la Roma, que se pronunció por medio de su entrenador, Daniele De Rossi: "Más allá de trivializar y decir 'ganaremos por ti', podemos prometerle nuestro compromiso a él y a los demás aficionados. Esto nos ha tocado especialmente. El club está buscando una forma de localizar a este hombre para intentar hacer lo que quiera. No hemos podido localizarlo, si él quiere contactarnos, estaríamos felices. Respetamos su deseo de estar detrás de la escena, pero si quisiera, aquí estamos".