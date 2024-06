Deulofeu empieza a ver la luz al final del túnel

Las lesiones, ese condicionante que no deja de acompañar, e incluso llega a amenazar con aplastar, las carreras de algunos futbolistas. Es el caso de Gerard Deulofeu. El de Riudarenes apuntaba muy alto durante sus primeros pasos como futbolista. Sin embargo, poco a poco esa efervescencia con la que debutó fue decayendo y finalmente llegó hasta Italia, donde las lesiones le están marcando su punto de mayor madurez futbolística y personal.

Esa maldita lesión de rodilla que no deja de acompañarle en los últimos años, tuvo su cénit el pasado enero de 2023, cuando un nuevo infortunio le hacía pasar nuevamente por el quirófano. Desde entonces, una lucha contra todo. Contra ti mismo, contra la lesión y contra el pensamiento de no saber si, algún día, volverás a ser jugador de fútbol profesional.

"Lo estoy intentando, de todas las maneras. Llevo meses sabiendo que puede pasar que no vuelva a jugar y hay que aceptarlo", decía Deulofeu en una charla en 'Jijantes' hace ya unos meses. Sin embargo, todo parece encauzarse. Las largas horas de recuperación y el sufrimiento físico y mental parece que empiezan a merecer la pena y el de Riudarenes vuelve a estar cerca de volver a sentirse jugador.

Buenas noticias un año y medio después

En las últimas horas, el habilidoso extremo catalán se ha pasado por las redes sociales para informar de sus avances y, sobre todo, para asegurar de que puede volver a hacer algo de carrera contínua. Una magnífica noticia que llega un año y medio después de caer lesionado. Un auténtico calvario.

"No puedo describir con palabras este momento... Tanto tiempo de lucha, esfuerzo e incertidumbre valen la pena solo por volver a vivir esta sensación después de año y medio. Me queda continuar el trabajo para seguir dándoos buenas noticias e ir acercándome cada día a mi gran pasión. Estoy agradecido por cada mensaje de ánimo recibido durante este tiempo, son un empujón más de ganas y motivación para volver a estar allí de dónde un día me tuve que ir", precisó Deulofeu en redes sociales.

De esta forma, el bueno de Gerard está un poquito más cerca de volver a calzarse las botas y jugar para Udinese. 'Deulo' tiene todavía contrato en vigor con el club de Udine, que le espera con los brazos abiertos después de un año y medio sin poder contar con el que era, por aquel entonces, su gran estrella.