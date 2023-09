Uli Hoeness saca pecho por el fichaje de Kane: "Pagamos el traspaso sin pedir préstamo"

Uno de los presidentes de honor del Bayern de Múnich alardea de tener bien llenas las cuentas bancarias para acometer grandes fichajes como el del delantero inglés Harry Kane fichó por el conjunto bávaro a cambio de 100 millones de euros

Cuando las cosas salen bien todo son sonrisas y alegrías. En Múnich viven esta situación y no pueden ocultar la euforia que supuso el fichaje de Harry Kane por el Bayern. El delantero inglés ex del Totenham llegó a cambio de 100 millones de euros y uno de sus presidentes de honor, Uli Honess, no para de sacar pecho por como se gestó el traspaso y por la buena salud financiera que vive el club bávaro. "Pagamos el traspaso de Harry Kane sin pedir ningún préstamo. Siempre se ha sabido que nuestras cuentas bancarias están bien llenas", afirmó en declaraciones a Sport Bild.

Pero estos comentarios también tienen una segunda motivación, la social. Y es que en los últimos años son muchos los aficionados del Bayern que se han quejado de la gestión que está haciendo el club a la hora de tomar decisiones, sin contar con la confianza de la asamblea de socios.

Hay que recordar que desde 2001 en Alemania se acordó que los clubes de fútbol han de estar dirigidos por sus socios en un 50% más una acción. Algunos equipos como el Leipzig intentan trampear esta norma, pero no así el conjunto bávaro, que mediante la sociedad FC Bayern Munchen AG, está dividido en un 75% para los socios y un 25% en una marca empresarial formada por Adidas, Audi y Allianz, que se reparten a partes iguales el accionariado. El presidente del club es Herbert Hainer mientras que el propio Hoenes y Franz Bekembauer son lospresidentes de honor.

Volviendo a lo deportivo, y tal como se ha comentado al principio, en la ciudad alemana tienen motivos para sonreír por el momento. Pese a que no tuvo el mejor debut posible, no pudo hacer nada en la contundente derrota del Bayern en el Allianz Arena por 0-3 ante el RB Leipzig en la final de la Supercopa alemana, Harry Kane ha marcado tres goles y ha repartido una asistencia en las tres primeras jornadas de Bundesliga, liderando al equipo al frente de la clasificación con nueve puntos en tres victorias, tan solo por detrás del sorprendente Bayer Leverkusen de Xabi Alonso, al que recibirán tras el parón de selecciones el viernes 15 a partir de las 20:30. Será el aperitivo perfecto al primer gran partido de la temporada para el Bayern, que debutará en Champions también en casa ante el Manchester United.