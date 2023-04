Tuchel no da crédito: "Creía que estábamos preparados..."

El combinado muniqués, tocado tras el empate ante el Hoffenheim antes de la vuelta ante el Manchester City Técnico y jugadores no dan crédito de su rendimiento, en un momento tan importante de la temporada

El Bayern de Múnich empató ante el Hoffenheim (1-1) y dejó muchas dudas, pese a no perder el liderato por el empate del Dortmund. En un momento clave de la temporada, con la eliminatoria ante el Manchester City, de la máxima competición europea de clubes, cuesta arriba.

Un empate que sorprendió a su técnico, Thomas Tuchel, que no daba crédito de la igualada. "Creía que estábamos preparados, que jugaríamos con rabia en el estómago. Pero no fue así, estuvimos mal", comunicó el alemán. "Fue todo demasiado lento, sin emoción, con poca garra. ¡No nos estamos dando cuenta de que la cosa está que arde! Necesitamos un espíritu diferente", estalló con enfado el entrenador del combinado muniqués.

Una situación delicada y que la propia plantilla es consciente de ello, a pesar de que también les sorprende a ellos. "Nuestra actuación nos dejó en shock incluso a nosotros. Creo que hasta el entrenador tuvo que sacudirse después de lo que vio", explicó Thomas Müller tras el encuentro liguero. "Las cosas no pueden ir peor de lo que nos fueron hoy", añadió contundentemente Matthijs de Ligt. "No podemos jugar tal y como jugamos hoy, en ningún partido. Ante el City necesitaremos una actuación diferente, todos lo sabemos. Tenemos que mostrarlo siempre sobre el terreno de juego, no sólo cada quince días", comunicó Joshua Kimmich.