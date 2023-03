Nagelsmann, preocupado ante la aparición de un 'topo' en el vestuario

El técnico bávaro denunció en rueda de prensa las filtraciones interesadas antes del enfrentamiento ante el Bochum del 11 de febrero Guardiola y Ancelotti también sufrieron en sus carnes estas filtraciones

Julian Nagelsmann se mostró visiblemente preocupado ante la aparición de un 'topo' en el vestuario del Bayern de Múnich. El técnico bávaro se pronunció en rueda de prensa tras la publicación por parte del diario alemán Bild de instrucciones tácticas detalladas del cuadro bávaro antes del partido del 11 de febrero ante el Bochum.

"Estoy molesto. Le doy muchas vueltas porque pienso en lo que pretende la persona que lo pasa. ¿Qué esperan? Siempre intento averiguar cuál es el motivo y no consigo averiguarlo. No creo que la editorial Springer (BILD) pague 500.000 euros por una información así. No creo que pueda ser un tema monetario”, reflexionó Nagelsmann.El problema de las filtraciones no es novedad en el Bayern de Múnich. Su aparición se remonta a la década de los 90, cuando el diario 'Bild' hizo pública la multa interna impuesta sobre Matthäus. Entrenadores como Guardiola y Ancelotti también se quejaron públicamente de este problema durante su paso por el club bávaro.