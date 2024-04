Musiala, enamorado del Barça

Jamal Musiala es una de las grandes realidades del fútbol europeo y a sus 21 años es ya todo un veterano. No en vano, acumula ya cinco temporadas en el primer equipo del Bayern, con el que ha disputado 156 partidos, en los que ha anotado 43 goles y ha repartido 25 asistencias.

Su irrupción fue una bocanada de aire fresco para un Bayern que levantó su última 'Orejona' el año de su debut. Un futbolista llamado a marcar una época por el que suspiran todos los grandes de Europa.

El Manchester City parece dispuesto a tirar la casa por la ventana para llevárselo al Etihad. Musiala acaba contrato en junio del 2026 y su valor de mercado es de 110 millones, una cifra que los 'sky blue' no dudarían ni un segundo en abonar.

También el Real Madrid está atento a su situación contractual, pero el que se llevaría el gato al agua si su situación económica se lo permitiera sería el Barça. Musiala ha crecido futbolísticamente admirando a las estrellas blaugrana y sigue alucinando con la capacidad de fabricar estrellas que tiene La Masia.

Así lo ha explicado en una entrevista concedida al diario 'Marca', en la que se rinde a Leo Messi y no esconde su admiración por los nuevos talentos a los que Xavi ha dado la alternativa en el primer equipo blaugrana.

"Mis jugadores favoritos han sido, sin duda, Messi y Ronaldinho. He visto decenas y decenas de videos de ellos", explica un Musiala que incluye en la terna al también exblaugrana Neymar: "Siempre me fascinó Messi y lo he admirado mucho. Crecí viendo a Leo y a Neymar. Fueron mis favoritos porque me divertían mucho y traían mucha alegría al juego. Siempre me paraba a verlos, a Leo marcando goles y a Neymar haciendo esos trucos con la pelota. Luego me iba al jardín y trataba de imitarlos. Siempre fui fan de ellos".

Leo Messi, sin embargo, siempre estuvo un peldaño por encima del resto: "Siempre me inspiró su forma de jugar y me fijé en lo que hacía para ver si yo podía imitarle y así pder llegar a ser un jugador de alto nivel".

Musiala se siente admirado por la capaciadad del Barça de sacar futbolistas diferenciales. No en vano, el año pasado aceptó que Gavi le arrebatara el 'Golden Boy'. Entonces dijo: "Me hubiera gustado ganarlo, pero Gavi lo merece". Ahora sigue admirado por la capacidad del Barça de sacar nuevos talentos: "España tiene algunos de los mejores jugadores jóvenes de Europa: Lamine, Gavi, aunque esté lesionado, Cubarsí... He visto algo a Lamine y parece un jugador extraordinario. También hay futbolistas de calidad en el centro del campo, como Pedri".