La 'maldición' de Kane ya condena al Bayern

El conjunto bávaro ha salido derrotado frente al Leipzig (0-3) en la final de la Supercopa de Alemania El delantero inglés, que disputó sus primeros minutos con el Bayern, no pudo sumar el primer título oficial a sus vitrinas

Ha sido llegar Harry Kane y que el Bayern pierda su primera oportunidad de ganar un título. Casualidades de la vida, el ex ya exfutbolista del Tottenham no ha podido romper con la 'maldición' que le lleva persiguiendo a lo largo de toda su carrera: levantar algún trofeo oficial. Fue llegar a Múnich y entrar en la convoctoria para la final de la Supercopa de Alemania frente al Leipzig, pero no hubo suerte.

El delantero inglés vio desde el banquillo cómo el conjunto de Marco Rose se adelantaba con un doblete de Dani Olmo, que le rompió la cintura a De Ligt con un segundo tanto de una belleza considerable. El tercero del español caería en la segunda mitad. El Bayern, víctima de una falta de claridad en el juego, perdió la final desde los primeros compases del encuentro.

Un debut para el olvido

Harry Kane ingresó al campo en el minuto 64' de encuentro sustituyendo a Mathys Tel. Cuatro minutos más tarde, mano en el área del Bayern y penalti convertido por Dani Olmo. A eso se le llama tener efecto inmediato, pero para mal. Y se le esfumó del todo la oportunidad de colgarse una medalla.

Harry Kane, en el banquillo en su primer partido con el Bayern | EFE

Hasta el día de hoy, los únicos títulos que computan en el palmarés del máximo goleador histórico del Tottenham son: una Audi Cup (2019) y una International Champions Cup (2018), dos títulos conseguidos en giras de pretemporada. Una final de Champions y muchos trofeos frustrados. Con este, uno más.

No ha sido ni mucho menos el debut soñado para el futbolista internacional con Inglaterra, que ha saltado al campo el mismo día de su presentación con su nuevo club. Habría querido empezar con mejor pie en su nuevo reto en Alemania, pero tendrá tiempo de sobras para revertir el rumbo del equipo.

Dani Olmo, el verdadero protagonista

En la otra cara de la moneda está Dani Olmo. El centrocampista español firmó un precioso hat-trick para dar la victoria a su equipo y reivindicarse una vez más como el futbolista de talla mundial que es. No vale 100 millones como Kane pero sí que sabe lo que es ganar títulos.

Dani Olmo, en la final de la Supercopa de Alemania | AFP

Gracias a su actuación, el conjunto de Marco Rose superó con claridad a Thomas Tuchel en un duelo donde no les dejaron opción de creer en la remontada. Se tomaron su revancha personal, pues el Bayern salió campeón de la Supercopa de Alemania la pasada temporada.