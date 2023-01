El Bayern, en vilo por

El guardameta podría estar de baja más tiempo de lo esperado y el club necesita encontrar a un sustituto de garantías cuanto antes Yann Sommer es el favorito, pero su salida no forma parte de los planes del Mönchengladbach

Encontrar al sustituto de Neuer no es una tarea fácil. Por ahora, el Bayern no ha sido capaz de dar con la tecla todavía. El alemán estará de baja hasta final de temporada, por culpa de un accidente que sufrió esquiando durante sus vacaciones.

El club bávaro comunicó que sufre una fractura tibial, pero podría ser una lesión peor de lo esperado que le podría mantener fuera de los terrenos de juego más tiempo y, sobre todo, podría poner en riesgo su carrera. Así lo asegura el diario 'Bild', que considera que realmente se trataría de una fractura de tibia y peroné.

El entorno del guardameta no ha confirmado ni desmentido la información. Es por ello que el Bayern se ha puesto en serio con la búsqueda de un portero de garantías, y no a corto plazo, si no que firmará hasta 2024 o 2025. El club duda con el rendimiento que pudiera ofrecer Neuer cuando se recupere, porque poco antes del inicio de la 2023-24 ya habrá cumplido 37 años.

La dirección deportiva ya ha elegido a su favorito: Yann Sommer, pero la salida del suizo no forma parte de los planes del Mönchengladbach. Ante la oportunidad de salir gratis en verano, el club ya le ha cerrado la puerta. Sin embargo, existe la posibilidad de que cambiara de idea, solo si el Bayern mejorara su oferta inicial, de 5 millones de euros.

Se trata de una búsqueda de contrarreloj. El Bayern necesita reforzar su portería cuanto antes, y más teniendo los octavos de la Champions frente al PSG a la vuelta de la esquina, partido que se disputará el próximo 14 de febrero en el Parque de los Príncipes.