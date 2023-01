El Bayern ya trabaja en un futuro sin Neuer

Hay temor en Múnich de que la lesión del portero lo deje fuera de las canchas más de lo esperado El objetivo de los bávaros es buscar un sustituto de garantías que aspire siempre a la titularidad

No se acaba el dolor de cabeza del Bayern de Múnich con su portería. En diciembre, Manuel Neuer sufrió una grave lesión - rotura de su pierna derecha - tras caerse al hacer esquí en sus vacaciones. En su momento, se confirmó que el portero sería baja para lo que resta de temporada, pero parece que los percances del accidente del meta titular de Alemania pueden ser mayores.

Tras conocerse la lesión del portero alemán, el club bávaro comenzó su particular búsqueda de un sustituto que pudiera defender el arco del Bayern lo que resta de temporada. No obstante, en Múnich han cambiado de idea y ya trabajan en incorporar a un portero que aspire siempre a la titularidad en el once del equipo. Esto debido a los potencialmente más largos tiempos de recuperación de Neuer por su lesión.

En principio, el portero campeón del mundo en Brasil 2014 nada más se perdería lo que queda de temporada, pero en el Bayern ya ven más a futuro para no correr riesgos. Existe el temor de que la lesión de Neuer vaya más allá de lo esperado, por lo que quieren asegurarse un guardameta titular de garantías a corto plazo. El favorito, de momento, es el suizo Yann Sommer, del Borussia Monchengladbach. El equipo de Renania del Norte-Westfalia pide por él 10 millones de euros. Alexander Nübel, cedido en el Mónaco, es otra de las principales opciones que baraja el multicampeón bávaro.